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/ Грипп и простуда

Выжить в эпидемию: врач рассказала, как спастись от гриппа

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Нынешняя зима создала прекрасные погодные условия для активного распространения всевозможных вирусов, в частности, гриппа.

Потому если вы не прошли вакцинацию, риски подхватить инфекцию увеличивается в разы, а значит вам нужно особенно внимательно отнестись к вопросу профилактики заболевания.

MedOboz рекомендует прислушаться к советам терапевта Натальи Гордиенко, которые помогут снизить всевозможные риски.

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Чтобы спастись от гриппа, нужно поддерживать иммунитет

Чтобы спастись от гриппа, нужно поддерживать иммунитет

Корреспондент

"Мои рекомендации всем известны. В первую очередь, чтобы помочь организму в противостоянии вирусам и бактериям, нужно рационально полноценно питаться: часто, но маленькими порциями, исключить "мусорную" еду, есть побольше свежих фруктов и овощей", - отмечает врач.

Не стоит, по ее словам, и перетруждаться. Так, излишние нагрузки причиняют такой же вред организму, как и стрессы: они снижают иммунитет и делают организм восприимчивым к болезнетворным микроорганизмам. При этом вовсе пренебрегать физической активностью нельзя. Даже обычная несложная утренняя зарядка укрепляет защитные функции и налаживает все процессы в организме. Так что держите баланс между нагрузками и отдыхом – не переутомляйтесь, но и не залеживайтесь.

"Одеваться нужно соответственно погоде – нельзя красоваться в тонких куртках в холодную ветреную погоду или надевать теплые шубы и дубленки, когда на улице еще не настолько холодно. Ведь и переохлаждения, и перегревы одинаково нарушают терморегуляцию организма и повышают риски заболеть", - подчеркивает Гордиенко.

В эпидемический период доктор рекомендует меньше бывать в местах массового скопления людей, ведь именно в таких условиях вероятность подхватить вирус увеличивается в десятки раз.

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"Если все-таки заболели (появился насморк, озноб, боль в теле) в первую очередь оставайтесь дома – никакой работы, "тусовок", встреч, походов в магазин и т.д. Во-первых, болезнь требует постельного режима для скорейшего выздоровления. Во-вторых – так вы не будете заражать окружающих, - напомнила терапевт. - В течение двух дней можно принимать симптоматические препараты – от температуры, от насморка, от боли в горле, но если спустя это время облегчения не наступило или появился кашель – нужно идти к врачу. В таком случае нужно вводить правильные противокашлевые средства, противовирусные препараты и/или антибиотики".

Ранее OBOZREVATEL делился с вами простой и быстрой зарядкой для укрепления иммунитета.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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