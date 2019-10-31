Как распространяются вирусы ОРВИ и гриппа

С приходом холодов у всех появляются заботы, связанные с заболеваниями вирусными инфекциями. Многие болеют по нескольку раз в год, а дети еще чаще. Как упредить возникновение простуды? Что нужно знать, для того, чтобы не заболеть? Важным моментом в возникающих вопросах является то, как именно распространяются вирусы ОРВИ и гриппа. Зная основные пути их передачи, можно уберечь себя или снизить риск подхватить инфекцию, и оставаться здоровым в период высокой заболеваемости простудными инфекциями.

Почему люди наиболее часто болеют ОРВИ и гриппом в осенне-зимнее время?

Хотя пик заболеваемости обычной простудой обычно приходится на осенне-зимние месяцы, сама по себе холодная погода не является причиной этого заболевания. Считается, что в холодные месяцы люди проводят больше времени в помещении рядом друг с другом, что способствует распространению вируса. По этой же причине дети в детских садах и школах особенно подвержены ОРВИ и гриппу. Считается, что низкая влажность в эти более холодные месяцы способствует увеличению распространенности простуды, поскольку многие из вирусов лучше выживают в условиях низкой влажности. Поэтому в осенне-зимний сезон циркулирует множество респираторных вирусов, таких как грипп A / B, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус и многие другие представители многочисленного семейства (сегодня их насчитывается около 200 видов).

Какие основные пути заражения человека вирусами ОРВИ и гриппа?

Эти вирусы очень легко распространяются. Основным путем распространения вирусов ОРВИ и гриппа является воздушно-капельный. То есть, при кашле и чихании заболевшим человеком с частичками слизи и слюны в воздух попадают вирусы, являющиеся причиной респираторных инфекций. Капли от чихания могут распространяться на расстояние до 4,5 метров, при этом в воздух попадает около 40 000 потенциально зараженных вирусом капель. Поэтому дома, офисы, общественные помещения и классные комнаты так легко загрязняются вирусами. Важно отметить, что высокая влажность воздуха в помещении способствует сокращению расстояния, на которое распространяются вирусы, поэтому в теплом воздухе с повышенной влажностью они сохраняются намного меньше, чем в холодном сухом воздухе, что уменьшает вероятность попадания их в дыхательные пути другого человека. Если другой человек находится в непосредственной близи от заболевшего (несколько метров), то капли слизи или слюны с находящимися на них вирусными частицами при дыхании на входе попадают в нос, рот или глаза. Поэтому прикрытие рта и носа во время кашля или чихания снижает риск передачи возбудителя воздушно-капельным путем, но открывает возможность заражения другим путем – контактным, или же бытовым.

Это второй, не менее распространенный способ передачи простуды и гриппа, которым чаще всего пренебрегают. А между тем это один из важных путей распространения вирусных инфекций, особенно в коллективах, где есть заболевший человек. Речь идет о контакте с зараженными поверхностями, к которым прикасался болеющий. Каким образом это происходит? Например, человек при кашле или чихании прикрыл рот ладонью, после чего сразу прикоснулся к поверхности стола, или отодвинул стул, или просто взял ручку, чтоб что-то записать – и все, с чем соприкоснулся больной человек, автоматически становится источником заражения. Если в этот момент член семьи или коллега воспользовался этой ручкой, а затем прикоснулся рукой к носу или потер глаза – заболевание ОРВИ и гриппом ему гарантировано. Эксперты сходятся во мнении, что на твердых поверхностях вирусы сохраняются намного дольше, чем на пористых, таких как обивка стула или мягкой мебели, полотенца. Вирусы могут в течение нескольких часов сохранять жизнестойкость на предметах, к которым наиболее часто прикасается человек: дверные ручки, канцелярские принадлежностм, книги, сотовые телефоны, компьютерная клавиатура и мышки, кофейные чашки, поэтому вирус наиболее часто передается при контакте с этими предметами.

Основным путем распространения вирусов ОРВИ и гриппа является воздушно-капельный Иллюстрация

Каким образом вирусы проникают в человеческий организм и вызывают заболевание?

Как только вирус ОВРИ или гриппа попадает в рот, глаза или нос, он сразу же развивает болезнетворную деятельность. Риновирус, наиболее распространенный тип вируса ОРВИ, попадает в дыхательные пути уже через 15 минут после контакта с заболевшим человеком и начинает внедряться в слизистую оболочку носа и горла. Симптомы риновирусной инфекции появляются уже через 8-10 часов, чаще всего это выраженные насморк и чихание, в меньшей степени развивается воспалительный процесс в горле, температура тела повышается незначительно. Эти явления могут усиливаться в течение 7-10 дней. При гриппе с момента попадания вируса в организм до появления первых симптомов может пройти 2-7 дней, а сами симптомы длиться 5-7 дней.

Какова средняя продолжительность заболевания простудой?

Как правило, средняя длительность заболевания ОРВИ и гриппом при неосложненном течении у взрослых составляет 7-10 дней. Тем не менее, в некоторых случаях вирусы ОРВИ могут "задерживаться" в организме человека, прежде чем иммунная система полностью их уничтожит. Так происходит при ослабленной иммунной защите, когда у человека развиваются осложнения или присоединяется бактериальная инфекция. У детей длительность простудного заболевания даже при отсутствии осложнений может растягивается до 14 дней.

Средняя длительность заболевания ОРВИ и гриппом у взрослых составляет 7-10 дней Иллюстрация

Как защитить себя от заболевания простудой?

Хотя не всегда возможно избежать заболевания простудой, но с помощью определённых мер можно снизить вероятность попадания вирусов ОРВИ и гриппа в организм.

Для этого необходимо:

Часто и тщательно мыть руки с мылом и теплой водой, или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Не прикасаться немытыми руками ко рту, носу, глазам.

Держаться подальше от больных людей.

Не делиться с другими посудой, личными вещами.

Вести здоровый образ жизни, чтобы поддерживать свою иммунную систему в нормальном состоянии.

Подробнее о том, что делать, если в вашем окружении есть больной ОРВИ и гриппом, вы можете узнать на сайте Грип.ua.

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