Как правильно лечить простуду и ОРВИ

С наступлением холодов и до самого лета простуда и острая респираторно-вирусная инфекция (далее - ОРВИ) становятся наиболее популярными инфекционными заболеваниям. Особенно сильно подвержены простудам маленькие дети, иммунитет которых еще не окреп. Вот почему детские простуды фиксируются в четыре раза чаще, нежели взрослые.

Самым опасным инфекционно-вирусным заболеванием является грипп. При этом риски постгриппозных осложнений тоже выше у детей. В группу риска входят также пожилые пациента, пациенты, страдающие хроническими патологиями и пациенты, имеющие ослабленный иммунитет.

Самое эффективное профилактическое средство, считают во Всемирной организации здравоохранения, это – вакцинация. К сожалению, не всем доступен этот простой способ защиты в силу имеющихся противопоказаний. Есть также некоторый процент тех, кто не доверяет вакцинации, кто, так же, как и темные жители XVIII-го века, считающие ее "дьявольским изобретением".

В качестве альтернативы вакцинации медицина может предложить противовирусные лекарственные средства, эффективность которых доказана средствами доказательной медицины. В их числе есть и такие, которые возможно применять в педиатрии, и у которых минимальное количество противопоказаний.

"Несовершенные" советы

У противовирусных лекарств имеются существенные различия в отношении эффективности и количества противопоказаний, а также возраста применения. В числе таких препаратов даже есть лекарства, рекомендуемые ВОЗ.

Например, некоторые вирусы гриппа становятся устойчивыми в отношении препаратов группы адамантадинов. К их числу относятся такие популярные противовирусные средства, как амантадин, ремантадин, проч. Как следствие, они становятся бесполезными как в качестве профилактического, так и в качестве лечебного противовирусного препарата.

Есть также популярная группа противовирусных лекарств, основным механизмом которого является ингибирование нейраминидазы. К ним относят лекарства на основе осельтамивира и занамивира. Увы, их эффективность крайне невелика: при проведении исследований выяснилось, что их применение сокращает период между заражением и появлением симптомов гриппа всего лишь на 12 часов (у детей – еще дольше).

Причем за такой незначительный эффект, возможно, придется заплатить головной болью, нарушениями работы почек, а в некоторых случаях – даже психическими расстройствами.

Эффективны только в странах СНГ

Стоит обратить внимание и на тот факт, что благодаря агрессивным рекламным компаниям на телевидении, приобрели популярность лекарства, пропагандируемые в качестве иммуномодулирующих. Их основной компонент – изоникотиновая кислота, а также препараты на основе тилорона (искусственно синтезированного низкомолекулярного вещества, которое якобы обладает противовирусным эффектом).

При этом лекарства с тилороном в качестве основного компонента почему-то регистрируются в качестве таковых исключительно в странах СНГ, в частности, России, Беларуси, Казахстана. Также подобные препараты нельзя принимать в детском возрасте, например, Амизон можно принимать только с 3-летнего возраста, а тилорон – только с 7-летнего.

А наличие йода в данных препаратах исключает возможность его применения у пациентов, имеющих патологии щитовидки.

Геомеопатия – загадочный мир недолекарств

Философииская поклонников гомеопатии гласит, что гомеопатические лекарственные средства изготовляют на основе экстрактов растений, микроэлементов и минералов, поэтому они абсолютно безопасны для тех, кто в это верит.

При этом нет ни одного исследования, которое бы подтверждало эффективность гомеопатических "лекарств", так как содержание действующего вещества по отношению к вспомогательному компоненту (дистиллированной воде) разводится в отношении 1 молекула на ведро воды.

Отметим также, что в качестве "действующих веществ" в гомеопатии могут выступать не только растения, но даже такие странные для медицины вещества, как, например, вытяжка из мускусной утки. Безопасность применения при этом гарантирована, ибо вряд ли может нанести вред употребление воды или сахара (основных вспомогательных компонентов гомеопатии в жидкой или гранулированной форме).

В 2012 году Кокрановским сообществом было опубликовано исследование, которое уведомляло, что проверка не показала разницы между применением пустышек-плацебо и гомеопатических лекарств в качестве средства профилактики или лечения гриппа и ОРВИ.

Лекарства от ОРВИ и гриппа с доказанной эффективностью

Противовирусные препараты для лечения ОРВИ и гриппа на основе инозина пранобекса – единственные из перечисленных, эффективность которых в качестве иммуномодуляторов и противовирусных средств, доказана в более чем полутора тысячах клинических испытаниях.

Инозина пранобекс является синтетическим аналогом пуриновых производных. Последние – компоненты, необходимые для жизнеобеспечения организма и имеющие иммуномодулирующий эффект.

Сегодня препараты на основе инозина пранобекса под разными названиями продаются на фармрынках 70 стран мира.

В Украине инозин пранобекс производится с торговым наименованием Новирин.

У Новирина, кроме противовирусных и иммуноукрепляющих свойств, есть и другое важное качество – у него практически отсутствуют побочные эффекты. Даже его длительное применение не оказывает негативного последствия на организм. Поэтому его можно совершенно безопасно применять не только для лечения респираторных вирусов у взрослых, но даже для лечения маленьких детей, начиная с 12-месячного возраста.

Эффективен также и в качестве профилактического средства.

Новирин обладает комплексным воздействием на организм. Он снижает вирусную нагрузку и нормализует нарушенную работу иммунитета. Как следствие, тело человека становится более устойчивым в отношении инфекций, и стимулирует ее быструю локализацию в случае, если заражение все же произошло.

Своевременный прием Новирина в качестве профилактического или лечебного средства способствует снижению лекарственной нагрузки на организм, сокращает длительность болезни и предупреждает развитие осложнений после заражения гриппом или ОРВИ.

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