Как победить простуду: найден простой способ

Ученые считают, что вместо того, чтобы напрямую лечить простуду, лучше обратить внимание на ключевой белок внутри наших клеток, который нужен вирусам, чтобы размножаться.

Об этом сообщает BBC. Такой подход дал положительный результат в ходе экспериментов над клетками мышей. Однако американские исследователи пока не готовы к испытаниям на людях.

Ученые начали работать с клетками человека, а затем использовали редактирования генов, чтобы отключить инструкции внутри нашей ДНК. Эти модифицированные клетки затем подвергались воздействию ряда энтеровирусов – сюда входят риновирусы, вызывающие простуду, и более опасные вирусы, которые тесно связаны с полиомиелитом и могут вызвать паралич.

Ученые нашли способ преодолеть простуду "Мир 24"

Все вирусы не смогли реплицировать внутри клеток, в которых выключены инструкции по белку. Затем ученые создали генетически модифицированных мышей, которые были полностью неспособны производить этот белок.

"Отсутствие этого гена полностью защитило мышей от вирусной инфекции. Эти мыши всегда погибали [без мутации], но сейчас они выжили, и мы увидели очень сильное уменьшение вирусной репликации и очень сильную защиту", – отметил доцент Ян Керрет из Стэнфорда.

План ученых заключается в поиске препарата, который может временно подавить белок и защитить организм.

"Мы определили фантастическую цель, от которой зависят все энтеровирусы и риновирусы. Если ее убрать, у вируса действительно нет шансов", – сказал Каретто.

Он добавил: "Это действительно хороший первый шаг, второй шаг - получить химическое вещество, которое имитирует это генетическое стирания".

Как писал OBOZREVATEL, в новом эпидемсезоне украинцев подстерегает грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В, а также активация кори и дифтерии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!