Как отличить грипп от простуды: названы важнейшие признаки

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

Первое, на что стоит обратить внимание — скорость ухудшения самочувствия. Простуда начинается постепенно, а температура при этом может повышаться на протяжении нескольких дней, сообщила Супрун на своей странице в Facebook.

"А симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах. Обычно вы можете четко определить, когда началась болезнь", — объяснила и.о. министра здравоохранения.

Второй индикатор — это температура. При простуде она может составлять до 37,5, а для гриппа — от 38 и выше.

Также у этих двух болезней отличаются признаки интоксикации. При гриппе пациент с первых дней чувствует ломоту, боль в голове и мышцах. При более легком заболевании чаще всего возникают ощущение слабости.

Также при простуде почти всегда возникает насморк (что редко бывает при гриппе) и кашель вместе с болью в горле. А вот болезненные ощущения в глазах указывают чаще на грипп, чем на простуду.

"Слезы, красные глаза и светобоязнь — характерны именно для гриппа", — уточнила Супрун.

Иллюстрация АиФ

Одним из наиболее опасных признаков является задышка и чувство нехватки воздуха. При простуде чаще всего возникает из-за насморка, а во время гриппа связан с дыхательной недостаточностью. В таком случае нужно срочно обратиться к врачу.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

При этом более 65% заболевших — дети в возрасте до 17 лет, из-за чего во многих городах на карантин закрываются школы или отдельные классы.