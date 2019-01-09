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/Грипп и простуда

Как отличить грипп от простуды: названы важнейшие признаки

1.5тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

Первое, на что стоит обратить внимание — скорость ухудшения самочувствия. Простуда начинается постепенно, а температура при этом может повышаться на протяжении нескольких дней, сообщила Супрун на своей странице в Facebook.

"А симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах. Обычно вы можете четко определить, когда началась болезнь", — объяснила и.о. министра здравоохранения.

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Второй индикатор — это температура. При простуде она может составлять до 37,5, а для гриппа — от 38 и выше.

Также у этих двух болезней отличаются признаки интоксикации. При гриппе пациент с первых дней чувствует ломоту, боль в голове и мышцах. При более легком заболевании чаще всего возникают ощущение слабости.

Также при простуде почти всегда возникает насморк (что редко бывает при гриппе) и кашель вместе с болью в горле. А вот болезненные ощущения в глазах указывают чаще на грипп, чем на простуду.

"Слезы, красные глаза и светобоязнь — характерны именно для гриппа", — уточнила Супрун.

Иллюстрация

Иллюстрация

АиФ

Одним из наиболее опасных признаков является задышка и чувство нехватки воздуха. При простуде чаще всего возникает из-за насморка, а во время гриппа связан с дыхательной недостаточностью. В таком случае нужно срочно обратиться к врачу.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

При этом более 65% заболевших — дети в возрасте до 17 лет, из-за чего во многих городах на карантин закрываются школы или отдельные классы.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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