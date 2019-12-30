Как отличить грипп от ОРВИ: врач назвал главные признаки

В отличие от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), заболевание гриппом наступает внезапно и характеризуется резким повышением температуры.

О том, как распознать симптомы ОРВИ и гриппа, в эфире ObozTV рассказал семейный врач Владислав Ващенко.

По словам медика, для ОРВИ характерен поступательный характер развития.

"Грубо говоря, сначала появляется першение в горле, общее недомогание, ринит. И симптоматика постепенно нарастает, доходя до температуры 37 °C и выше. Как правило, это происходит очень плавно", – объяснил он.

Грипп же "косит" человека резко и внезапно, подчеркнул Ващенко.

"С гриппом все с точностью до наоборот. У вас нет ни одного симптома, а просто очень высокая температура, которая плохо контролируется и плохо сбивается. Уже потом к этому может добавляться более серьезная симптоматика: фотофобия (когда вам тяжело смотреть на свет) и повышенная чувствительность к звукам", – рассказал врач.

Еще одним отличием, добавил он, является миалгия, т.е. боль в мышцах.

"При вирусной инфекции – незначительная миалгия. При гриппе может сразу наблюдаться, что все очень болит, крутит, ломает невозможно", – уточнил Ващенко.

Медик заметил, что по-разному проявляется и общее недомогание. Если при ОРВИ человек в состоянии даже ходить на работу, то при гриппе зачастую даже не способен нормально сам себя обслужить.

"Вплоть до того, что дойти на кухню и набрать воды для больного становится проблемой", – пояснил он.

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В любом случае Ващенко порекомендовал либо вызывать доктора на дом, либо обращаться в семейную амбулаторию. Врачи проведут обследование и назначат соответствующее лечение.

В большинстве случаев грипп излечим, но бывают и летальные исходы moz.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что грипп чреват смертельными осложнениями. Правильное и своевременно лечение поможет предотвратить появление более серьезных проблем, среди которых пневмония, миозит, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Единственный способ избежать заражения либо максимально облегчить течение заболевания – пройти вакцинацию. Так, в Киеве прививку от гриппа можно сделать в 40 медицинских учреждениях.

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