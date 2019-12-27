Погибли миллионы человек: 100 лет после испанского гриппа

Треть инфицированных людей в мире, 50 миллионов смертей, отсутствие вакцин, противовирусных препаратов и антибиотиков, дефицит медработников, задействованных в военных действиях – все это способствовало быстрому развитию кризиса здравоохранения... Речь идет об испанском гриппе.

Пандемия гриппа 1918 года распространилась практически по всему миру. Эпидемия была вызвана необычно опасным и смертельным вирусом гриппа подтипа H1N1. Исторические и эпидемиологические данные не позволяют определить географическое происхождение вируса. Большинство его жертв было здоровыми, молодыми и совершеннолетними, в отличие от большинства вспышек гриппа, которые преимущественно затрагивали детей, пожилых, или ослабленных пациентов. Пандемия продлилась с марта 1918 до июня 1920, распространившись даже к арктическим и отдаленным Тихоокеанским островам. Считается, что от 20 до 100 миллионов человек были убиты во всем мире – приблизительный эквивалент одной трети населения Европы. Интересно, что испанский грипп происходит из того же самого подтипа (H1N1), что и свиной грипп.

"Испанка" унесла жизни около одной трети населения Европы Иллюстрация

Если кто помнит, какая паника царила у нас в период последней, гораздо более мягкой, пандемии 2009/10 гг., когда из аптек за два дня повыметали все, что можно, включая вату и бинты (для повязок), тот поймёт, что за 100 лет мало что изменилось в плане воздействия на системы здравоохранения...

Коллаж

...Меры по предотвращению распространения заболевания носили в основном ограничительный характер: рекомендовалось ношение масок в местах скопления людей, в одном из городов США были запрещены рукопожатия (этот запрет действует и по сегодняшний день). В Нью-Йорке были арестованы более 500 человек, плюющих на улице. Все эти меры не оказывали должного эффекта – отчасти из-за несоблюдения населением рекомендаций и слабого эпидконтроля...

...Не хватало гробов, в небольших селеньях некому было хоронить людей, и их сбрасывали в ямы или просто оставляли в домах и на улицах. В США врачи из восточных штатов предупреждали своих коллег на Тихоокеанском побережье: "Скорее соберите всех имеющихся столяров и плотников – пусть они делают гробы. Кроме того, нужно заранее организовать рытье могил силами дорожных рабочих. Иначе вы не будете успевать хоронить покойников".

Буквально в первые месяцы погибло около 20 млн человек – это огромная цифра, особенно для того времени. Жертвами недуга стали Эгон Шиле, австрийский художник; Гийом Аполлинер, французский поэт и драматург; Эдмон Ростан, французский драматург; Макс Вебер, немецкий философ; Вера Холодная, киноактриса.

В изможденных химическими атаками войсках также бушевала страшная эпидемия. Армейское начальство на Западном фронте объявило, что заболеваемость в частях действующей армии превышает потери убитыми и ранеными. Британский военно-морской флот из-за большого количества больных прекратил участие в военных действиях...

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