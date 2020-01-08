Иммунолог рассказала о лучших современных лекарствах от гриппа

"Зная тактику и стратегию вируса и читая лекарственные инструкции, можно добыть несколько козырей в борьбе с гриппом", – утверждает Лариса Кузнецова, педиатр, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Национальной медицинской Академии последипломного образования им. Шупика.

Иммунолог в своей статье для MedOboz указывает на типичные ошибки, которые допускают люди, пытаясь избавиться от болезни. Например, капают в нос сосудосуживающие капли, высушивая слизистую, что лишает человека естественной защиты. А это – гостеприимно открытая вирусу дверь. Также не стоит полностью надеяться на иммунитет, поскольку на начальной стадии заболевания его индивидуальные возможности определяют лишь время, за которое вирус сломает защиту организма. С напором вирусной нагрузки при гриппе иммунитет просто не успевает справляться.

Все противовирусные препараты следует принимать в первые 48 часов после появления первых симптомов Коллаж

Врач подчеркивает, что выбор в борьбе с вирусом ограничен препаратами прямого противовирусного действия. Такие препараты влияют на проникновение вируса в организм и его размножение. Эффективный противовирусный препарат должен уметь угнетать ферменты тимидинкиназу и РНК-полимеразу, которые обеспечивают образование вирусных частиц. Ученые, проводя клинические исследования, доказали, что наиболее эффективное прямое противовирусное действие имеют растительные флавоноиды. Их разрешено применять даже при лечении детей с первых дней жизни. Флавоноиды подавляют размножение не только вирусов гриппа, но и ОРВИ, помогая организму не получать пиковых вирусных нагрузок. Лекарствам на основе флавоноидов нет никакой разницы, бороться с гриппом или ОРВИ, они одинаково эффективны. Действующим веществом является Протефлазид, который входит в состав препарата Флавовир (ранее известен под названием Иммунофлазид).

Все противовирусные препараты следует принимать в первые 48 часов после появления начальных симптомов, напоминает иммунолог. Позже влиять на вирус бесполезно.

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