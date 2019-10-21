Хотите избежать простуд? Попробуйте набить тату или двадцать тату, утверждает исследователь

Известного лечения для простуды не существует, но получение множественных тату может укрепить ваш иммунитет, потенциально предоставляя вам больше сил в борьбе с инфекциями, согласно исследованию трех ученых из Университета Алабамы.

Впрочем, получение одного тату может, по крайней мере временно, снизить вашу сопротивляемость болезням, - говорит доктор Кристофер Линн, профессор антропологии. Исследование было опубликовано онлайн 4 марта 2016 в Американском журнале человеческой биологии.

Линн сказал, что он ранее заметил из первых рук, что получение тату может быть физически истощающим.

"Не просто больно, когда вы делаете тату, но это может вас истощить", - сказал Линн. "Проще заболеть. Вы можете заболеть простудой, поскольку ваши защитные механизмы ослаблены от стресса получения татуировки".

Ответ тела на татуировку схож с тем, что вы испытываете после тренировки в спортзале, когда вы не в форме, говорит Линн. Вначале мышцы побаливают, но, если вы продолжаете, при дальнейших тренировках боль уходит.

"После ответа на стресс, ваше тело возвращается в равновесие", - говорит Линн. – "Впрочем, если вы продолжаете подвергать ваше тело стрессу снова и снова, вместо возвращения в ту же точку, оно приспосабливает свою внутреннюю точку равновесия и переходит на более высокий уровень".

Вы становитесь сильнее

Линн предположил, что повторяющиеся татуировки могут показать схожие преимущества. Результаты исследований, проведенных выпускником Джоной Домингес, Линном и доктором Джейсоном ДеКаро, профессором антропологии, подтверждают гипотезу. Работа Домингес была проведена до того, как она получила степень магистра.

Домингес провела работу с волонтерами из тату бизнеса в Тускалузе и Лидсе. Изучая их, она получила информацию о количестве полученных татуировок и времени, требующегося для процесса татуировки.

Образцы слюны клиентов татуировочных салонов были взяты до и после того, как они получили татуировку. Исследователи проанализировали образцы, измерив уровень иммуноглобулина А, антитела, которое находится в нашей пищеварительной и дыхательной системе, и кортизола, гормона стресса, который может подавлять иммунитет.

"Иммуноглобулин А – это передовая линия сопротивления некоторых инфекций, с которыми мы сталкиваемся, таких, как простуда", - говорит Линн.

Уровень иммуноглобулина А существенно уменьшился у тех, кто получал первое тату, как и ожидалось, из-за подавляющего иммунитет эффекта кортизола в ответ на стресс от татуировки. Но уменьшение в уровне иммуноглобулина А было намного меньше у тех, кто делал татуировки чаше, сказал Линн.

"По статистике, у людей с большим количеством татуировок уровень иммуноглобулина А уменьшается не так сильно после получения татуировки", - говорит Линн.

Во время получения татуировки тело мобилизует иммунологические агенты на борьбу с возможными инфекциями на новой татуировке, говорит Линн.

И, так же как с атлетами, тело, которое регулярно получает татуировки, поднимает уровень, на котором будет необходим иммунологический отклик. Оно, также, по результатам исследований, становится иммунологически сильнее.

Каким образом эта работа о татуировках связана с предыдущими исследованиями Линна о расслаблении у камина или владении иностранными языками?

"Меня интересует нейроантропология, или как культура действует на тело на нейрологическом уровне", - говорит Линн. – "Многие вещи, которые я изучаю, имеют свойство "захватывать". Эту концепцию я, на самом деле, взял от моих студентов религии. Захватите внимание студентов и заставьте их интересоваться антропологией. Слегка взорвите им мозг, и после заставьте их копать глубже. Я делаю это нарочно."

"Фишка в том, чтобы найти такие захватывающие концепции, которые при этом также важны. Никто еще не делал ничего подобного этому исследованию татуировок, рассматривая потенциальные преимущества с биологической перспективы".

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