Киев накрыла новая волна гриппа: что говорят медики

Казалось бы, эпидемия гриппа осталась в прошлом. Однако вирус решил все по-своему и снова взялся за старое.

Так, в Киеве медики снова фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. В частности, согласно сообщению пресс-службы, на 11-й неделе эпидемического сезона количество заболевших увеличилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей.

В частности, среди взрослых заболеваемость увеличилась на 26,6%, количество заболевших детей возросло на 16,8%. Госпитализировано при этом 188 человек, среди которых 145 детей.

Вместе с тем, первый замглавы КГГА Николай Поворозник успокоил киевлян. По его словам, интенсивность эпидемического процесса остается на уровне, характерном для этого времени года.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как уберечься от гриппа.