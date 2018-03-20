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Грипп и простуда

Киев накрыла новая волна гриппа: что говорят медики

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Казалось бы, эпидемия гриппа осталась в прошлом. Однако вирус решил все по-своему и снова взялся за старое.

Так, в Киеве медики снова фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. В частности, согласно сообщению пресс-службы, на 11-й неделе эпидемического сезона количество заболевших увеличилось на 21% по сравнению с предыдущей неделей.

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В частности, среди взрослых заболеваемость увеличилась на 26,6%, количество заболевших детей возросло на 16,8%. Госпитализировано при этом 188 человек, среди которых 145 детей.

Вместе с тем, первый замглавы КГГА Николай Поворозник успокоил киевлян. По его словам, интенсивность эпидемического процесса остается на уровне, характерном для этого времени года.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как уберечься от гриппа.

Место
УкраинаКиев
Объекты
здоровьеболезньвирус
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