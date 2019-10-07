Грипп "надвигается": названы области с высокой заболеваемостью

Ухудшение погодных условий провоцирует увеличение случаев заболеваемости вирусными инфекциями. Синоптики обещают, что погода будет ухудшаться. В ближайшие дни в Украине прогнозируют сильные заморозки.

Между тем, количество больных острыми респираторными вирусными заболеваниями в Ивано-Франковске за прошедшую неделю выросло на 30%. Грипп пока не диагностировали, а вот различные вирусы – да.

Ухудшение погодных условий способствует распространению гриппа и ОРВИ Иллюстрация

Сезон гриппа и ОРВИ начался также на Ровенщине. За прошедшую неделю в области заболело почти 5000 человек, среди них 69% – дети. 130 больных из-за осложнений госпитализированы в медучреждения Ровенщины. Больше всего больных зарегистрировали в Заречненском районе.

В Житомирской области гриппом и ОРВИ заболели 6093 человека. Госпитализировано 110 человек, в том числе 90 детей. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 574,5. В частности, в Житомире грипп и ОРВИ "подкосили" 2533 человека, подавляющее большинство из них – дети (2008 человек). 50 житомирян проходят стационарное лечение, среди указанного количества 44 ребенка.

В некоторых областях Украины зафиксированы высокие показатели заболеваемости Иллюстрация

Ежегодно в Украине регистрируется около 6 миллионов случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых – это заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В прошлом эпидемическом сезоне этими инфекциями заболело 5,4 миллиона украинцев, 65,3% из них – это дети в возрасте до 17 лет. Зарегистрировано 64 летальных случая (из них 12 детей).

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