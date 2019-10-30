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/ Грипп и простуда

Грипп на пороге: в Европе вирус начал атаковать на три недели раньше обычного

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Европейская пресса сообщает о раннем и сложном протекании гриппа в нынешнем сезоне. По данным немецкого ресурса GERMANIA.one, только в Северном Рейне-Вестфалии зарегистрировали уже 19 случаев инфицирования.

Озабочены ранним всплеском заболеваемости и в Латвии, где первые случаи гриппа в этом сезоне в были зарегистрированы еще в начале октября, что в среднем на три недели раньше обычного. Медицинские учреждения Риги сообщили о шести больных гриппом, помещенных в стационар, и об одном пациенте с гриппозной пневмонией.

Всего в Европе по предварительным данным с начала сезона грипп обнаружили у 32 человек. Эта цифра кажется небольшой, однако тревогу вызывает нетипично ранняя фиксация начала эпидемии. Сейчас готовятся данные по последней, 43-ей отчетной неделе, а значит заболевших гриппом может оказаться гораздо больше.

С начала эпидсезона более 50 тысяч украинцев привились от гриппа, из них больше 30 тысяч - за прошлую неделю. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

Статистика заболеваемости в Украине несколько выше общеевропейской. За прошлую неделю зафиксировали 15 случаев гриппоподобного заболевания (с начала сезона - 32) и 32 случая тяжелой острой респираторной инфекции (за весь период - 76).

Медики озабочены ранним всплеском заболеваемости в Европе

Медики озабочены ранним всплеском заболеваемости в Европе

Иллюстрация

ОРВИ за прошлую неделю переболели 155 тысяч украинцев. 70% всех заболевших - дети до 17 лет. Чаще всего с ОРВИ госпитализировали детей до 4 лет, реже – людей старше 65 лет.

С начала сезона в нашей стране зарегистрировали два штамма гриппа: В, а так же тяжелый и опасный А (Н3).

Всего с 31 сентября по 27 октября респираторными инфекциями переболело 1,5% населения страны.

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Тема
Здоровье
Тег
грипп
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