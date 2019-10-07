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/ Грипп и простуда

Грипп на пороге: как уберечься этой осенью

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По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas / 14/2017 (H3N2) и вирусы гриппа типа B (Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87), Phuket / 3073/2013). Наиболее опасны вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту. Чтобы избежать заболевания, нужно проводить меры профилактики – советуют эксперты сайта Грип.юа.

Грипп

Грипп

Иллюстрация

Все мероприятия по профилактике гриппа делятся на две категории – специфические и неспецифические. Специфическая профилактика гриппа, как и других острых вирусных инфекций дыхательных путей, направлена на воспрепятствование заражения этими возбудителями. Неспецифическая профилактика включает общие мероприятия по предотвращению распространения различных респираторных заболеваний, необязательно вызванных вирусами, а также общеукрепляющие мероприятия. Прививки против гриппа в нашей стране не относятся к обязательным профилактическим мероприятиям, однако их рекомендуют проводить как здоровым лицам, так и людям из категории высокого риска развития осложнений гриппа. Но важно понимать, что вакцины не защищают от всех типов вирусов, а создаваемый ими иммунитет не является долговременным.

Прививка от гриппа

Прививка от гриппа

Иллюстрация

Избегайте толпы и носите маски

Грипп является инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем, так что если в вашем ближайшем окружении есть больной гриппом человек, кашляет или чихает, вы подвергаетесь опасности заболеть гриппом. Если вы сами больны гриппом – вы становитесь источником распространения вируса гриппа для окружающих. С каплями слюны или мокроты вирус разносится и попадает на других людей, поверхности и тому подобное. Поэтому несмотря на то, кто вы – больной гриппом или просто оказались рядом – правило простое: избегайте толпы, ограничьте по возможности пребывания в большом коллективе, носите защитные маски, а если заболели – оставайтесь дома.

Следует избегать скопления людей и носить защитные маски

Следует избегать скопления людей и носить защитные маски

Иллюстрация

Мойте чаще руки и вытирайте нос одноразовыми салфетками

Вирусы гриппа могут сохранять свою болезнетворную способность до 6-8 часов, находясь на таких поверхностях, как столы, прилавки, стулья, дверные ручки, смесители и т.д., с которыми контактировал больной гриппом. Если после контакта с такой "инфицированной" поверхностью вы касаетесь руками носа, рта или глаз – инфицирование вирусом гриппа и развитие заболевания вам гарантированы. Итак, совет прост: в общественных местах не прикасайтесь грязными руками к носу, глазам и рту, а сразу по возвращении домой тщательно мойте руки с мылом и приучайте к этому детей.

Мытье рук предотвращает распространение инфекции

Мытье рук предотвращает распространение инфекции

Иллюстрация

Если вы болеете гриппом, однако дела не позволяют лечиться дома, используйте одноразовые салфетки или тканевые платки при кашле или чихании, и сразу выбрасывайте их после использования. Ни в коем случае не закрывайте рот и нос ладонями, или сразу тщательно вымойте их с мылом. Выделите для себя отдельную посуду, средства личной гигиены и ограничьте общение с родственниками на весь период заболевания, особенно если в семье есть маленькие дети.

Питайтесь правильно

В любое время, а при заболевании гриппом тем более, необходимо соблюдать определенные диетических рекомендаций, чтобы иммунная система имела достаточно сил для борьбы с вирусом гриппа и микроорганизмами, которые активируются в разгар вирусного заболевания. Употребляйте обогащенную витаминами и микроэлементами пищу. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Особенно это касается маленьких детей, у которых компенсаторные механизмы еще недостаточно развиты, поэтому они быстро теряют жидкость вследствие повышения температуры тела, с рвотными массами, испражнениями.

Полезными в это время также будут длительный (от 7 до 9 часов) и полноценный сон, частые проветривания и влажная уборка помещения, в котором находится больной гриппом.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
грипп Прививки от гриппа
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