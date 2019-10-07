Грипп на пороге: как уберечься этой осенью

По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas / 14/2017 (H3N2) и вирусы гриппа типа B (Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87), Phuket / 3073/2013). Наиболее опасны вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту. Чтобы избежать заболевания, нужно проводить меры профилактики – советуют эксперты сайта Грип.юа.

Грипп Иллюстрация

Все мероприятия по профилактике гриппа делятся на две категории – специфические и неспецифические. Специфическая профилактика гриппа, как и других острых вирусных инфекций дыхательных путей, направлена на воспрепятствование заражения этими возбудителями. Неспецифическая профилактика включает общие мероприятия по предотвращению распространения различных респираторных заболеваний, необязательно вызванных вирусами, а также общеукрепляющие мероприятия. Прививки против гриппа в нашей стране не относятся к обязательным профилактическим мероприятиям, однако их рекомендуют проводить как здоровым лицам, так и людям из категории высокого риска развития осложнений гриппа. Но важно понимать, что вакцины не защищают от всех типов вирусов, а создаваемый ими иммунитет не является долговременным.

Прививка от гриппа Иллюстрация

Избегайте толпы и носите маски

Грипп является инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем, так что если в вашем ближайшем окружении есть больной гриппом человек, кашляет или чихает, вы подвергаетесь опасности заболеть гриппом. Если вы сами больны гриппом – вы становитесь источником распространения вируса гриппа для окружающих. С каплями слюны или мокроты вирус разносится и попадает на других людей, поверхности и тому подобное. Поэтому несмотря на то, кто вы – больной гриппом или просто оказались рядом – правило простое: избегайте толпы, ограничьте по возможности пребывания в большом коллективе, носите защитные маски, а если заболели – оставайтесь дома.

Следует избегать скопления людей и носить защитные маски Иллюстрация

Мойте чаще руки и вытирайте нос одноразовыми салфетками

Вирусы гриппа могут сохранять свою болезнетворную способность до 6-8 часов, находясь на таких поверхностях, как столы, прилавки, стулья, дверные ручки, смесители и т.д., с которыми контактировал больной гриппом. Если после контакта с такой "инфицированной" поверхностью вы касаетесь руками носа, рта или глаз – инфицирование вирусом гриппа и развитие заболевания вам гарантированы. Итак, совет прост: в общественных местах не прикасайтесь грязными руками к носу, глазам и рту, а сразу по возвращении домой тщательно мойте руки с мылом и приучайте к этому детей.

Мытье рук предотвращает распространение инфекции Иллюстрация

Если вы болеете гриппом, однако дела не позволяют лечиться дома, используйте одноразовые салфетки или тканевые платки при кашле или чихании, и сразу выбрасывайте их после использования. Ни в коем случае не закрывайте рот и нос ладонями, или сразу тщательно вымойте их с мылом. Выделите для себя отдельную посуду, средства личной гигиены и ограничьте общение с родственниками на весь период заболевания, особенно если в семье есть маленькие дети.

Питайтесь правильно

В любое время, а при заболевании гриппом тем более, необходимо соблюдать определенные диетических рекомендаций, чтобы иммунная система имела достаточно сил для борьбы с вирусом гриппа и микроорганизмами, которые активируются в разгар вирусного заболевания. Употребляйте обогащенную витаминами и микроэлементами пищу. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Особенно это касается маленьких детей, у которых компенсаторные механизмы еще недостаточно развиты, поэтому они быстро теряют жидкость вследствие повышения температуры тела, с рвотными массами, испражнениями.

Полезными в это время также будут длительный (от 7 до 9 часов) и полноценный сон, частые проветривания и влажная уборка помещения, в котором находится больной гриппом.

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