Грипп или простуда? Как распознать болезнь по симптомам

Существуют способы дифференциации симптомов простуды и гриппа.

Как сообщает издание The Independent, простуда распространяется чрезвычайно легко, особенно когда вы проводите много времени в непосредственной близости с другими людьми, будь то на работе, дома или в общественном транспорте.

Микробы, которые распространяются от кашля или чихания, могут выживать до 24 часов, поэтому принятие некоторых простых мер предосторожности может обезопасить вас и окружающих от болезни.

Британские врачи рекомендуют мыть руки теплой водой и мылом, избегать использования таких предметов общего пользования, как полотенце или чашка. Если вы на ранних стадиях простуды, то используйте носовой платок во время кашля и чихания, а затем тут же выбрасывайте его.

Чтобы защититься от гриппа, медики советует усилить иммунную систему: хорошо высыпаться.

Профилактика этого заболевания - особенно важна, если вы находитесь в группе риска. Это касается лиц старше 65 лет, беременных или имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

Симптомы

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются заболевшие - это сходство симптомов простуды и гриппа.

Оба являются респираторными заболеваниями. Однако грипп имеет более серьезные последствия.

Первым признаком простуды является боль в горле. Обычно она проходит через день или два, а за ней следует насморк и небольшая заложенность носа.

На четвертый и пятый день у вас может появится кашель, а у детей с большей вероятностью повысится температура.

Симптомы гриппа протекают так же, однако развиваются быстрее и протекают острее.

Дополнительные симптомы, которые могут возникнуть у людей при гриппе: повышение температуры, головные боли и боль в мышцах.

Может начаться также рвота и диарея.

Продолжительность

Простуда обычно длится не больше недели. Но, если неприятные симптомы продолжают атаковать ваш организм, скорее всего вы можете страдать от бактериальной инфекции.

Если у вас грипп, то симптомы начнут постепенно исчезать через неделю, хотя вы можете чувствовать себя ослабленным в течение длительного периода времени. И хотя вы можете полностью выздороветь через две недели, грипп может привести к тяжелым осложнениям и ряду других проблем со здоровьем, особенно, если вы восприимчивы к инфекции.

Последствия

Простуда обычно не приводит к серьезным осложнениям.

Однако симптомы бактериальной инфекции иногда могут ошибочно приниматься за симптомы простуды, и в этом случае вы можете быть в опасности.

Существует три бактериальных инфекции, которые наиболее распространены после того, как у человека возникли симптомы гриппа. Среди них - острый бронхит, пневмония и острый бактериальный синусит.

Люди, которые страдают от простуды, обычно восстанавливаются в течение пары недель.

Тем не менее, те, кто классифицирован как пациент с повышенным риском, могут оказаться более склонными к развитию тяжелых заболеваний.

Лечение

Если вы простыли, достаточно будет немного отдыха, тепла и обильного питья, не лишним будет принять лекарства от кашля или простуды.

При гриппе лучше всего вакцинироваться. Кроме того, как и при простуде, симптомы гриппа можно лечить дома. Врачи общей практики не рекомендуют принимать антибиотики от гриппа. Вопреки распространенному мнению, они не ускоряют ваше выздоровление.

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