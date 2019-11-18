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/ Грипп и простуда

Заболеют миллионы: в Минздраве дали тревожный прогноз по гриппу в Украине

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В 2019-2020 году в течение сезона гриппа и простудных заболеваний заразится от 4,8 до 6,7 млн украинцев.

Об этом предупредил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, дав советы по профилактике вирусов.

Медики отметили, что подцепить грипп и ОРВИ можно воздушно-капельным путем от больного человека или же при тесном контакте с ним.

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Грипп и простуда: появился прогноз Минздрава

Грипп и простуда: появился прогноз Минздрава

swissinfo.ch

Так, первые симптомы гриппа такие:

  • внезапное начало болезней;

  • головная боль

  • ломота в мышцах и суставах;

  • боль в горле

  • повышение температуры тела до 38°С и более;

  • кашель;

  • в отдельных случаях – рвота и понос.

Первые симптомы гриппа

Первые симптомы гриппа

Центр общественного здоровья Минздрава

В связи с опасным прогнозом медики призвали украинцев пройти вакцинацию, которая составляет главную часть профилактики заболеваний.

"Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Лучшее время для прививки – накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", – подчеркнули в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2019-2020 украинцев ждут два штамма смертельного гриппа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2)..

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
грипп Вакцинация Вакцинация в Украине
Место
Украина
Теги
грипп Прививки от гриппа Министерство здравоохранения
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато отказались от ахрессорских прививок. Долболобы!!!
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