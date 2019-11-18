Заболеют миллионы: в Минздраве дали тревожный прогноз по гриппу в Украине

В 2019-2020 году в течение сезона гриппа и простудных заболеваний заразится от 4,8 до 6,7 млн украинцев.
Об этом предупредил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, дав советы по профилактике вирусов.
Медики отметили, что подцепить грипп и ОРВИ можно воздушно-капельным путем от больного человека или же при тесном контакте с ним.
Грипп и простуда: появился прогноз Минздрава
swissinfo.ch
Так, первые симптомы гриппа такие:
внезапное начало болезней;
головная боль
ломота в мышцах и суставах;
боль в горле
повышение температуры тела до 38°С и более;
кашель;
в отдельных случаях – рвота и понос.
Первые симптомы гриппа
Центр общественного здоровья Минздрава
В связи с опасным прогнозом медики призвали украинцев пройти вакцинацию, которая составляет главную часть профилактики заболеваний.
"Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Лучшее время для прививки – накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", – подчеркнули в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2019-2020 украинцев ждут два штамма смертельного гриппа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2)..
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