Гослекслужба отчиталась о качестве вакцин от гриппа

По данным Гослекслужбы по состоянию на 9 октября прошли государственный контроль качества 338165 доз серий T3G455M и T3G693M вакцины "Ваксигрипп Тетра" (Санофи Пастер, Франция). Четирьохвалентная инактивированная сплит-вакцина представлена в виде суспензии для инъекций по 0,5 мл в предварительно заполненном шприце с прикрепленной иглой, упакована она в картонную коробку.

Кроме того, госконтроль прошли 80000 доз серии V60219015 вакцины "Джиси Флю" (Грин Кросс Корпорейшн, Корея) также в виде суспензий для инъекций по 0,5 мл в предварительно наполненных шприцах с одноразовой иглой, по одному в оригинальной упаковке; по 10 шприцев в пачке из картона.

Также сообщается, что 3 октября поступило заявление о выдаче заключения о соответствии требованиям государственных и международных стандартов на 82182 доз вакцины "Ваксигрипп Тетра" серии T3G535M. Лекарственное средство направлено на лабораторный анализ. Читайте більше на Грипп.ua.

Вакцин "Ваксигрипп Тетра" прошла государственный контроль качества Иллюстрация

Напомним, трехвалентные вакцины защищают от трех штаммов вируса гриппа - от обоих штаммов типа А, и от одного штамма типа В - Victoria. Четырехвалентные вакцины включают все четыре вирусы оба штамма типа А, и оба штамма типа В - Victoria и Yamagata. "Джиси Флю" - трехвалентная, "Ваксигрипп Тетра" - четырехвалентная. Обе вакцины рекомендует ВОЗ к применению.

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