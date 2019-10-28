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/ Грипп и простуда

Еще не грипп, но уже опасно: в Европе фиксируют тяжелое протекание ОРВИ

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За неделю с 14 по 20 октября в Европе зафиксировано 432 случая тяжелых острых респираторных инфекций, которые наблюдались в 8 странах. Из 1 627 случаев, зарегистрированных с начала эпидсезона, 59% зафиксировали у детей в возрасте от 0 до 4 лет, 16% - от 5 до 14 лет. С начала сезона пока только один случай заболевания тяжелой острой респираторной инфекцией дал положительный результат на вирус гриппа типа B.

В данное время показатель смертности в Европе соответствует стандартному для этого времени года, сообщает Flu News Europe.

Напомним, в Украине ОРЗ и ОРВИ также чаще всего болеют дети, так как вирус легко передается в детском коллективе.

Течение вирусной инфекции как правило сопровождается значительным повышением температуры. Что усложняет ситуацию, особенно для детей - недавние исследования, проведенные в США, доказали, что жаропонижающие препараты могут негативно влиять на печень. У тех, кто, пытаясь сбить высокую температуру приемом от восьми до двенадцати граммов парацетамола одномоментно, может развиться острая печеночная недостаточность.

В Украине ОРЗ и ОРВИ чаще всего болеют дети

В Украине ОРЗ и ОРВИ чаще всего болеют дети

Иллюстрация

Поэтому наиболее действенным способом борьбы с гриппом и ОРВИ остается имунная и противовирусная терапия, причем выбор делается в пользу препаратов с доказанным нулевым уровнем токсичности и прямым противовирусным действием. Читайте больше на Грип.ua.

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Тема
Здоровье
Тег
грипп
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