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/ Грипп и простуда

Двое украинцев умерли от страшного заболевания

5.6т
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В Ривне двое человек умерли от пневмонии. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти пациентов.

Причиной послужило и то, что они слишком поздно обратились за помощью. Об говорится в сюжете "ТСН.Ранок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, у 65-летнего мужчины воспаление легких возникло после осложнений от гриппа. В городскую больницу он обратился только на прошлой неделе, его сразу госпитализировали, однако состояние пациента ухудшалось. Спасти его, к сожалению, не удалось.

В Ровно два человека умерли от пневмонии

В Ровно два человека умерли от пневмонии

Другого пациента с пневмонией в реанимацию областной больницы привезли из Хмельницкой области.

"Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился за помощью слишком поздно", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что только за прошлую неделю – с 24 февраля до 1 марта – от осложнений гриппа и вирусной инфекции в Украине умерли шесть человек. А с начала эпидсезона в целом по стране от осложнений гриппа и вирусной инфекции умерло более полусотни пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 44-летняя женщина "сгорела" от пневмонии за два дня. Родственники погибшей считают, что она стала жертвой врачебной халатности.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
ОРВИ Здоровье
Место
Украина
Тег
смерть
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