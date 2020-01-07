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/ Грипп и простуда

Что делать, если заболели гриппом

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Сезон гриппа и простуд в разгаре! Поэтому напоминаем: если заболели – оставайтесь дома! Привычка переносить болезнь "на ногах" опасна, как для вашего здоровья, так и для здоровья людей, которые вас окружают.

Самое главное о предотвращении и лечения гриппа и простуды.

Грипп как и простуду нужно лечить. Но их бывает сложно отличить, особенно в начале, или вы простудились или все-таки "подцепили" вирус гриппа.

Наш организм – основной инструмент борьбы с гриппом. А такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк – это защитные реакции организма на вирус, которые помогают с ним бороться.

Есть один миф о вакцинации против гриппа – что из-за нее можно заболеть. Впрочем, это невозможно. Вакцина от гриппа совершенно безопасна. Но в некоторых случаях, делать прививки против гриппа не стоит, и их на самом деле довольно мало. Существует лишь несколько противопоказаний к вакцинации, в том числе и против гриппа.

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В лечении простуды не являются эффективными антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и поедание витаминов. "Чем лечиться?" – спросите вы. Прежде всего, не нужно заниматься самолечением, а обратиться за советом к своему семейному врачу. А тут написано подробно, как можно облегчить симптомы, и какое лечение наиболее действенное.

Вирус гриппа является очень заразным, ведь опасные патогены, которые его вызывают, любят путешествовать и легко передаются другим людям. Чтобы это предотвратить, можно сделать несколько вещей: если заболели – отдыхать дома и не подвергать других опасности; носить хирургическую маску – она поможет сдержать ваши вирусы и бактерии, а также правильно чихать.

Достаточно распространено утверждение о вакцинации от гриппа – вроде зимой делать прививки уже слишком поздно. Если у вас есть вопрос, не поздно ли сейчас – ответ: однозначно нет. Ведь вакцинация – наиболее действенное средство защиты от болезни.

Как распознать и уберечься от гриппа

Как распознать и уберечься от гриппа

moz.gov.ua

Особенно важно вакцинироваться против гриппа детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. Потому что они больше рискуют получить серьезные осложнения, если заболеют.

Витамин С нам всегда нужен, но его "ударные" дозы не лечат простуды, хотя именно в этом случае советуют его принимать много. Достаточное потребление витамина С частично предотвращает простудным заболеванием, но не лечит.

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Будьте внимательны, когда покупаете лекарства. Не все средства, которыми мы привыкли лечиться имеют доказанную эффективность и действительно помогают побороть грипп. Такое "лечение" не только не ускорит выздоровление, но и будет стоить немалых средств вашему бюджету. Помните, доказательная медицина и консультирование с врачом сохранят ваши время и деньги.

Но, конечно, лучше – не болеть вообще! Поэтому не забывайте мыть руки, вакцинироваться против гриппа (никогда не поздно), всегда проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе. Постоянное соблюдение здорового образа жизни также поможет не заболеть.

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Автор
Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Темы
грипп Здоровье
Место
Украина
Тег
Прививки от гриппа
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