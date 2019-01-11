Без прививок? Украинцы сказали, как спасаются от смертельной эпидемии гриппа

Большинство украинцев не спешит делать прививки несмотря на то, что в стране с начала текущего года уже было зафиксировано пять смертей из-за эпидемии гриппа.

Как стало известно по итогам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 9,3 тысячи читателей, регулярно прививки делает лишь 9% из них.

Еще 16% планируют осуществить процедуру, а 19% выступили категорически против прививок. Также 11% опрошенных признались, что уже успели заболеть гриппом, некоторые из них при этом привиты.

В свою очередь почти половина респондентов (45%) сообщили, что не испытывают проблем со здоровьем во время эпидемии, поскольку спасаются луком и чесноком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

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