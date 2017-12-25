Атака гриппа: чем грозит вакцинация

Каждый год мы переживаем сезонную эпидемию гриппа. Начиная с поздней осени, все СМИ регулярно публикуют свежие "сводки" о заболеваемости, которая обычно растет, начиная с ноября и достигает пика к середине зимы, постепенно идя на спад.

Обычно в течение эпидемического сезона, который длится с осени по весну, в Украине заболевает гриппом от 2 до 3 миллионов человек. Только от самого гриппа умирает до 10 человек в месяц, а если считать жертв от его осложнений, то цифра может вырасти в разы. К примеру, даже в стране с такой развитой системой здравоохранения, как США, от последствий гриппа умирает 30-40 тысяч человек в год, что уж говорить об Украине.

Единственным более-менее надежным средством от гриппа на сегодня является вакцинация. О том, стоит ли делать себе и своим детям прививку от гриппа, и о том, кому категорически противопоказано их делать, расскажет сегодняшняя статья "МедОбоз".

Так ли страшен грипп как его малюют врачи?

Еще в V веке до нашей эры греческий врачеватель Гиппократ впервые описал заболевание, которое похоже по своим симптомам на грипп. К ним относятся:

- высокая температура (от 38 °С и выше);

- ломота и боль в мышцах и костях;

- насморк, кашель, болезненные ощущения в горле.

После длительного перерыва следующие сообщения о гриппе появились уже во времена Средневековья. Обычно крупные вспышки гриппа случались 1 раз в 20-30 лет, называли их обычно "итальянская лихорадка".

Самая опустошительная пандемия гриппа случилась в начале 20 века. Конечно, мы говорим о знаменитой "испанке", которой в течение тех полутора лет, когда она гуляла по планете, переболели 20% населения и от которой умерли, по некоторым подсчетам, почти 80 миллионов человек.

За последние годы человечество сталкивалось с различными гриппозными "версиями", в чих числе был "азиатский", "русский", "гонконгский", "свиной", и даже "птичий" грипп.

Чем же опасен грипп?

В первую очередь, грипп опасен не сам по себе, а своими последствиями, осложнениями, которые он может вызвать. Чаще всего смерть вызывает или сворачивание белка в крови человека из-за подъема слишком высокой температуры (42°С), или осложнения, наиболее распространенными из которых являются:

- бактериальная или вирусная пневмония (воспаление легких), бронхит (воспаление бронхов);

- отит (воспаление ушей), синусит (воспаление придаточных носовых пазух), трахеит (воспаление трахеи);

- менингит, энцефалит, невралгии;

- синдром Рея у детей (рвота, потеря сознания, кома);

- круп;

- осложнения хронических заболеваний.

Что такое грипп?

Долгое время ученые не могли понять, что вызывает такое заболевание как грипп. Одно время считалось, что это – опасный микроорганизм. Впоследствии выяснилось, что это скорее существо, которое осуществляет свою жизнедеятельность между живым и мертвым.

Вирус гриппа – это цепочка, которая содержит генетическую информацию РНК или ДНК, которая упакована в плотную капсулу. Размножаться сам он не способен – только внедрившись в клетки, которые являются частью оболочки дыхательных путей. Внедрившись в клетку, вирус встраивается в ее ДНК и начинает свое размножение. Тут же произведенные миллионы вирусов вместе с чихами и кашлями попадают в органы дыхания здоровых людей, со скоростью до 120 км/час.

Не удивительно при этом, что один больной гриппом может заразить в течение пары часов весь штат сотрудников, находящихся в помещении. Вот почему так важно, почувствовав первые признаки болезни, оставаться дома и не заражать окружающих, а если выходить на воздух – то только надев медицинскую маску.

В периоды обострения эпидемий офисы стремительно пустеют. Неудивительно поэтому, что дальновидные руководители компаний еще в середине осени начинают закупать за свои средства и вакцинировать сотрудников, так как простой работы компаний обойдется гораздо дороже.

Вакцина – единственная защита от гриппа

Всего ученые выявили три штамма вируса гриппа – А, В и С. Наиболее опасный и агрессивный штамм гриппа – А. Именно он ответственен за большинство осложнений и наиболее тяжело переносится.

На сегодня не существует лекарства от вируса гриппа. Все препараты, которые от него прописываются или являются иммуномодуляторами (то есть укрепляют иммунитет и способность самого организма противостоять инфекции) или просто снимают симптомы заболевания – снижают болевые ощущения от миалгии (мышечных болей), снижают температуру, сокращают отеки слизистых. Чаще всего применяют комплексные препараты - Фармацитрон, Фервекс, Флюколд.

Абсолютно бесполезны при гриппе антибиотики. Более того, они даже могут принести вред. Антибактериальные препараты допустимо применять лишь когда организму уже приходится бороться с осложнениями вируса.

Вакцинация, хотя и не дает 100% гарантии, все же, во-первых, в подавляющем большинстве случаев, помогает избежать заболевания. Причина отсутствия гарантий эффективности вакцины в том, что прививка делается от одного штамма вируса, а человек заболеет другим.

Однако даже в том случае, если вирус и поразит человека, то организм вакцинированного справится с ним довольно легко, и болезнь не вызовет никаких осложнений.

Особенно опасен вирус гриппа для наиболее уязвимых групп населения – беременных женщин, маленьких детей и пожилых людей. Именно они хуже всего переносят осложнения, такие как бактериальные пневмонии, что чаще приводит к печальным последствиям.

Также в обязательном порядке следует привиться тем, кто страдает от серьезных хронических заболеваний печени, почек, сердца, легких.

Кроме того, прививка является необходимой защитой для пациентов, страдающих:

- сахарным диабетом;

- от злокачественных заболеваний;

- больным с иммуносупрессией (подавленным иммунитетом).

Чтобы вакцинация возымела эффект, желательно делать прививку за месяц до возможной встречи с вирусом. Но даже если вы сделали прививку за 1-2 недели от вирусной атаки, ваш организм окажется более защищен.

Минусы вакцинации от гриппа

Вирусы гриппа постоянно мутируют и изменяются, и это имеет свои негативные последствия. Если обычно одной прививки достаточно, чтобы защитить организм от данной болезни навсегда, то для того, чтобы уберечься от вируса гриппа, прививку придется делать ежегодно.

Кроме того, не всем можно делать прививки, так как существуют и противопоказания.

Эффективность вакцины зависит от:

- качества вакцины;

- индивидуальных особенностей организма человека;

- эпидемиологической обстановки в регионе проживания.

Чем прививаться от гриппа?

В этом сезоне с наибольшей вероятностью Украину атакуют три вирусных штамма – вирус группы В, H3N2(Гонконг) и печально известный в качестве "свиного" H1N1, который относится к штаммам гриппа группы А.

С начала сезона заболеваемости гриппом и по сегодняшний день, по данным Минздрава Украины, гриппом уже переболело почти 200 тысяч человек.

Для вакцинирования обычно используют два основных типа прививок:

- убитые вакцины от гриппа (вводятся при помощи инъекций);

- живые ослабленные вакцины от гриппа (впрыскиваются в носовые пазухи).

Кому нельзя делать прививки?

В первую очередь не стоит делать прививку тем, у кого раньше проявлялись аллергические реакции на один из компонентов вакцины, в частности, на какой-либо продукт, содержащий белок, даже если это была всего лишь аллергия на яйца.

Не стоит делать прививку и тем, у кого имеются сложные заболевания нервной системы, деткам с отклонениями в генетике и/или в развитии, а также пережившим в процессе родов кислородное голодание.

В то же время, если вы недавно переболели ОРВИ и у вас еще остались кашель или насморк – это не является препятствием для вакцинации. В таком случае прививка ничем негативным не грозит.

Если вы не успели сделать прививку от гриппа в начале эпидемиологического сезона – не беда. Можете сделать ее немедленно, ведь всего после двух недель после прививки вы получите защиту от гриппа минимум на 1 год.

Кроме того, важно знать: если нет приведенных выше противопоказаний, то организм человека вполне способен "переварить" одновременную прививку сразу от нескольких заболеваний.

Есть и еще одно важное замечание: детям, которые прививаются от гриппа в первый раз, недостаточно одной процедуры вакцинации. Для достижения стойкого ответа иммунной системы прививка деткам делается дважды, с интервалом в 4 недели.

Не пытайтесь купить вакцину и сделать укол самостоятельно! Доверьте свое здоровые опытным специалистам, защитите свой организм от атак гриппа и будьте здоровы

Как ранее сообщал "МедОбоз", молодая мама из Феникса, штат Аризона, трагически скончалась всего через день после заражения гриппом.