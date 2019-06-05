Астма и пневмония: что общего и как различить

Астма и пневмония - респираторные заболевания, у которых есть похожие симптомы, но причины и способы лечения у них разные.

Астма не вызывает непосредственно пневмонию, но люди с хроническими респираторными проблемами, такими как астма, могут иметь более высокий риск развития пневмонии.

Medical News Today подготовил материал о том, какая связь между астмой и пневмонией, что у них общего и в чем различия.

Что такое астма и пневмония?

Оба заболевания влияют на легкие.

Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое приводит к сужению и воспалению бронхиальных дыхательных путей. Симптомы могут быть временными в ответ на раздражители:затрудненное дыхание;"сдавливание" в груди;кашель;хрипы.

Астма Иллюстрация

Вызвать приступ астмы могут:

типичные аллергены (шерсть домашних животных, пыльца, плесень и пыль);

химические пары;

дым;

загрязнение воздуха;

холодная, сухая погода;

физическая нагрузка.

Пневмония - это инфекция легких, вызванная бактериями, грибками, паразитами или вирусами. Самым распространенным типом является бактериальная пневмония - вызывает воспаление легких, при этом накопление гноя или жидкости в альвеолах затрудняет дыхание.

Общие симптомы пневмонии включают:

головные боли;

усталость;

потерю аппетита;

сбивчивое дыхание;

лихорадку и озноб;

боль в груди, усиливающуюся при кашле.

Пневмония Иллюстрация

В чем связь?

Астма не вызывает непосредственную пневмонию, но у людей с хроническими заболеваниями легких чаще развивается пневмония из-за предшествующего повреждения легких или слабости ткани органа.

По той же причине у человека, страдающего астмой, могут быть более серьезные симптомы и осложнения от простуды и гриппа.

Грипп может привести к пневмонии, а у взрослых и детей, страдающих астмой, повышает вероятность ее развития.

Из-за схожести симптомов выявление пневмонии может быть затруднительным. Общими признаками болезней являются:

грудная боль;

сбивчивое дыхание;

повышенная частота дыхания;

учащенный пульс;

кашель;

хрип.

Астма не излечима, хотя человек может справиться с ее симптомами с помощью правильных лекарств и минимизации контакта с раздражителями. Пневмония поддается лечению с использованием антибиотиков. Лучше всего лечить эти заболевания как можно раньше, чтобы предотвратить ухудшение состояния и избежать осложнений.

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