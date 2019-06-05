Астма и пневмония: что общего и как различить

Астма и пневмония - респираторные заболевания, у которых есть похожие симптомы, но причины и способы лечения у них разные.
Астма не вызывает непосредственно пневмонию, но люди с хроническими респираторными проблемами, такими как астма, могут иметь более высокий риск развития пневмонии.
Medical News Today подготовил материал о том, какая связь между астмой и пневмонией, что у них общего и в чем различия.
Что такое астма и пневмония?
Оба заболевания влияют на легкие.
Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое приводит к сужению и воспалению бронхиальных дыхательных путей. Симптомы могут быть временными в ответ на раздражители:затрудненное дыхание;"сдавливание" в груди;кашель;хрипы.
Астма
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Вызвать приступ астмы могут:
типичные аллергены (шерсть домашних животных, пыльца, плесень и пыль);
химические пары;
дым;
загрязнение воздуха;
холодная, сухая погода;
физическая нагрузка.
Пневмония - это инфекция легких, вызванная бактериями, грибками, паразитами или вирусами. Самым распространенным типом является бактериальная пневмония - вызывает воспаление легких, при этом накопление гноя или жидкости в альвеолах затрудняет дыхание.
Общие симптомы пневмонии включают:
головные боли;
усталость;
потерю аппетита;
сбивчивое дыхание;
лихорадку и озноб;
боль в груди, усиливающуюся при кашле.
Пневмония
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В чем связь?
Астма не вызывает непосредственную пневмонию, но у людей с хроническими заболеваниями легких чаще развивается пневмония из-за предшествующего повреждения легких или слабости ткани органа.
По той же причине у человека, страдающего астмой, могут быть более серьезные симптомы и осложнения от простуды и гриппа.
Грипп может привести к пневмонии, а у взрослых и детей, страдающих астмой, повышает вероятность ее развития.
Из-за схожести симптомов выявление пневмонии может быть затруднительным. Общими признаками болезней являются:
грудная боль;
сбивчивое дыхание;
повышенная частота дыхания;
учащенный пульс;
кашель;
хрип.
Астма не излечима, хотя человек может справиться с ее симптомами с помощью правильных лекарств и минимизации контакта с раздражителями. Пневмония поддается лечению с использованием антибиотиков. Лучше всего лечить эти заболевания как можно раньше, чтобы предотвратить ухудшение состояния и избежать осложнений.
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