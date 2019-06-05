Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Грипп и простуда

Астма и пневмония: что общего и как различить

258Читать материал на украинском

Астма и пневмония - респираторные заболевания, у которых есть похожие симптомы, но причины и способы лечения у них разные.

Астма не вызывает непосредственно пневмонию, но люди с хроническими респираторными проблемами, такими как астма, могут иметь более высокий риск развития пневмонии.

Medical News Today подготовил материал о том, какая связь между астмой и пневмонией, что у них общего и в чем различия.

Что такое астма и пневмония?

Оба заболевания влияют на легкие.

Новости
Стресс, генетика и экология – врач-алерголог назвала группу риска бронхиальной астмы

Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое приводит к сужению и воспалению бронхиальных дыхательных путей. Симптомы могут быть временными в ответ на раздражители:затрудненное дыхание;"сдавливание" в груди;кашель;хрипы.

Астма

Астма

Иллюстрация

Вызвать приступ астмы могут:

  • типичные аллергены (шерсть домашних животных, пыльца, плесень и пыль);

  • химические пары;

  • дым;

  • загрязнение воздуха;

  • холодная, сухая погода;

  • физическая нагрузка.

Пневмония - это инфекция легких, вызванная бактериями, грибками, паразитами или вирусами. Самым распространенным типом является бактериальная пневмония - вызывает воспаление легких, при этом накопление гноя или жидкости в альвеолах затрудняет дыхание.

Общие симптомы пневмонии включают:

  • головные боли;

  • усталость;

  • потерю аппетита;

  • сбивчивое дыхание;

  • лихорадку и озноб;

  • боль в груди, усиливающуюся при кашле.

Пневмония

Пневмония

Иллюстрация

В чем связь?

Астма не вызывает непосредственную пневмонию, но у людей с хроническими заболеваниями легких чаще развивается пневмония из-за предшествующего повреждения легких или слабости ткани органа.

По той же причине у человека, страдающего астмой, могут быть более серьезные симптомы и осложнения от простуды и гриппа.

Грипп может привести к пневмонии, а у взрослых и детей, страдающих астмой, повышает вероятность ее развития.

Из-за схожести симптомов выявление пневмонии может быть затруднительным. Общими признаками болезней являются:

  • грудная боль;

  • сбивчивое дыхание;

  • повышенная частота дыхания;

  • учащенный пульс;

  • кашель;

  • хрип.

Астма и пневмония: что общего и как различить

Астма не излечима, хотя человек может справиться с ее симптомами с помощью правильных лекарств и минимизации контакта с раздражителями. Пневмония поддается лечению с использованием антибиотиков. Лучше всего лечить эти заболевания как можно раньше, чтобы предотвратить ухудшение состояния и избежать осложнений.

Ранее MedOboz писал, что дозированные ингаляторы содержат вещества, опасные для окружающей среды. Их используют, чтобы помочь продвинуть дозу лекарства по дыхательным путям.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Тег
здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины