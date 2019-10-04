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/ Блоги - Грипп и простуда

Андрей Степанов
Андрей Степанов
Врач-биохимик, кандидат медицинских наук Все статьи автора

Сезонные простуды – расплата за климат-комфорт

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Искусственные климатические условия окружили современного человека дома, на работе, учебе и в транспорте. Однако отсутствие продолжительных контактов организма с естественной окружающей средой сократило возможности адаптации к резким изменениям погоды в межсезонье. Дезадаптация в свою очередь привела к поголовной заболеваемости сезонной простудой, что не характерно для обитающих в естественных условиях животных. Этот мой рассказ о том, как контакт организма с холодом запускает древний рефлекс защиты от переохлаждения, и почему для современного человека это оборачивается регулярной простудой. Также вы узнаете с помощью каких биохаков можно взломать этот механизм и предотвратить сезонную хворь.

Эволюционная патофизиология простуды

Резкое охлаждение обширной поверхности тела вызывает рефлекторное сужение капилляров кожи, что ведет к перераспределению до литра крови в глубь организма. Этот древний рефлекс актуален для всех теплокровных животных, особенно обитающих в северных широтах. Например, при попадании животного в холодную воду данный рефлекс позволяет сократить теплопотери и предупредить общее переохлаждение организма, чтобы сохранить в ЦНС и мышцах высокий метаболизм, необходимый для спасения. Так как в зимних условиях длительный отток крови от кожи может привести к обморожению конечностей, через несколько минут после воздействия холода спазм капилляров сменяется их расширением и восстановлением кровообращения. Этого промежутка времени должно быть достаточно, чтобы выбраться из воды.

Сезонные простуды – расплата за климат-комфорт

Иллюстрация

Конечно, в современном городе риск провалиться под лёд ничтожен, однако у изнеженного климат-комфортом человека чувствительность к воздействию холода повышается и достаточно дуновения холодного ветра для ложного срабатывания древнего рефлекса. Кроме того, у неадаптированного к холодному климату человека холодовой спазм капилляров не сменяется их расширением до повышения температуры окружающей среды до комфортной. Характерными признаками описанного состояния является хорошо знакомая многим людям зябкость и мерзлявость. Все бы ничего, но именно в этом состоянии верхние дыхательные пути уязвимы для инфекции и развития простуды. Почему же так происходит?

Патогенез простуды

Теплообмен организма с окружающей средой происходит не только через кожу, но и с дыханием, поэтому при воздействии холода с целью снижения теплоотдачи холодовой спазм капилляров реализуется также на слизистых верхних дыхательных путей. В результате замедления микроцикруляции крови в слизистых рта и носа снижается продукция лизоцима, нуклеаз, антител, интерферона и других факторов местного иммунитета. Отток крови в свою очередь еще больше снижает температуру слизистых, что ухудшает взаимодействие рецепторов лимфоцитов и антител с антигенами патогена.

Также в ответ на уменьшение циркуляции крови и непосредственное воздействие холода снижается активность движения ресничек слизистой носа, в результате чего замедляется эвакуация слизи с залипшими на ней патогенами. Если в норме до 500 мл образующейся в сутки носовой слизи эвакуируется в сторону глотки и проглатывается для последующей нейтрализации патогенов в желудочном соке, то при параличе ресничек происходит застой данной слизи и выделение ее из носа в виде всем знакомых соплей.

Сезонные простуды – расплата за климат-комфорт

Иллюстрация

Совокупность вышеперечисленных процессов снижает местный иммунитет, на фоне чего имеющаяся в верхних дыхательных путях патогенная микрофлора или попавшие извне вирусы ведут к развитию простуды. К сожалению, иммунологическая память в данном случае практически бесполезна, так как благодаря быстрой генетической изменчивости существует большое разнообразие возбудителей простуды. Поэтому у дезадаптированного к похолоданию человека в течение сезона часто наблюдается череда респираторных инфекций. При этом банальная простуда часто становится причиной обострения более серьезных хронических заболеваний, таких как бронхит, отит, гайморит, астма и др. Таким образом, важный для выживания в диких условиях рефлекс создает большие проблемы у современного человека.

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Андрей Степанов Андрей Степанов
Тема
Здоровье
Тег
грипп
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