Зима 2018-2019 была относительно мягкой в плане напряжённости эпидемии гриппа. Однако грипп неизбежен каждую зиму, давайте вспомним и поговорим про главную надежду и опору – лекарство от гриппа.
Тамифлю (осельтамивир) – рецептурное лекарство, назначаемое для лечения гриппа у взрослых и детей.
В Америке оно было одобрено в 1999 году. В 2009 году правительства всех стран обзавелись запасами этого препарата в связи со случившейся эпидемией штамма гриппа H1N1, так называемого "свиного гриппа".
Однако последние исследования подвергают сомнению высокую эффективность Тамифлю, а также высказывают опасения по поводу возможных побочных эффектов. Поэтому давайте поговорим об этом подробнее.
Противовирусные противогриппозные препараты – это лекарства, которые помогают сократить длительность симптомов гриппа. Тамифлю – это коммерческое названия вещества осельтамивир, который относится к ингибиторам нейраминидазы (ИН).
Нейраминидаза – это фермент, который позволяет вирусу размножаться внутри тела. ИН блокирует этот фермент и помогает предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Врачи могут назначить Тамифлю для ослабления симптомов тяжёлого гриппа у детей с возраста 2 недель или для профилактики у детей с одного года.
Тамифлю может вызвать проявление различных нежелательных эффектов, но большинство из них не тяжёлые, хотя и такие редко, но встречаются.
Согласно данных FDA, побочными эффектами препарата чаще всего являются тошнота и рвота. Как правило, они проявляются в первые 2 дня лечения. Приём Тамифлю во время еды может снизить риск расстройства желудка.
Другие возможные побочные эффекты:
боль в животе;
головная боль;
носовые кровотечения;
усталость.
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