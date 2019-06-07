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/Блоги - Грипп и простуда

Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
ПедиатрВсе статьи автора

Безопасен ли Тамифлю? Часть 1

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Зима 2018-2019 была относительно мягкой в плане напряжённости эпидемии гриппа. Однако грипп неизбежен каждую зиму, давайте вспомним и поговорим про главную надежду и опору – лекарство от гриппа.

Тамифлю (осельтамивир) – рецептурное лекарство, назначаемое для лечения гриппа у взрослых и детей.

В Америке оно было одобрено в 1999 году. В 2009 году правительства всех стран обзавелись запасами этого препарата в связи со случившейся эпидемией штамма гриппа H1N1, так называемого "свиного гриппа".

Однако последние исследования подвергают сомнению высокую эффективность Тамифлю, а также высказывают опасения по поводу возможных побочных эффектов. Поэтому давайте поговорим об этом подробнее.

Противовирусные противогриппозные препараты – это лекарства, которые помогают сократить длительность симптомов гриппа. Тамифлю – это коммерческое названия вещества осельтамивир, который относится к ингибиторам нейраминидазы (ИН).

Нейраминидаза – это фермент, который позволяет вирусу размножаться внутри тела. ИН блокирует этот фермент и помогает предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Врачи могут назначить Тамифлю для ослабления симптомов тяжёлого гриппа у детей с возраста 2 недель или для профилактики у детей с одного года.

Тамифлю может вызвать проявление различных нежелательных эффектов, но большинство из них не тяжёлые, хотя и такие редко, но встречаются.

Согласно данных FDA, побочными эффектами препарата чаще всего являются тошнота и рвота. Как правило, они проявляются в первые 2 дня лечения. Приём Тамифлю во время еды может снизить риск расстройства желудка.

Другие возможные побочные эффекты:

  • боль в животе;

  • головная боль;

  • носовые кровотечения;

  • усталость.

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Александр СиволобовАлександр Сиволобов
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