Физкультура в помощь: найден верный способ победить алкоголизм

С помощью простых физических упражнений можно победить тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость.

К такому выводу пришли ученые из университета Буффало. Они выяснили, что медикаментозная терапия, в которую "встраиваются" аэробные физические нагрузки, позволяет значительно легче и быстрее избавиться от пагубных привычек и зависимостей.

Так, оживленная ходьба, бег и другие нагрузки на руки и ноги позволяют снизить выработку ключевого нейромедиатора — дофамина и облегчить период абстинентного синдрома.

Ученые отметили, что всего 150 минут физической нагрузки в неделю позволяют попутно сократить риск развития сердечных заболеваний, артрита и диабета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выявили мутации в гене, кодирующем белок титин, которые способствуют развитию сердечной недостаточности при употреблении алкоголя.