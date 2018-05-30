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Физкультура в помощь: найден верный способ победить алкоголизм

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С помощью простых физических упражнений можно победить тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость.

К такому выводу пришли ученые из университета Буффало. Они выяснили, что медикаментозная терапия, в которую "встраиваются" аэробные физические нагрузки, позволяет значительно легче и быстрее избавиться от пагубных привычек и зависимостей.

Так, оживленная ходьба, бег и другие нагрузки на руки и ноги позволяют снизить выработку ключевого нейромедиатора — дофамина и облегчить период абстинентного синдрома.

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Ученые отметили, что всего 150 минут физической нагрузки в неделю позволяют попутно сократить риск развития сердечных заболеваний, артрита и диабета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выявили мутации в гене, кодирующем белок титин, которые способствуют развитию сердечной недостаточности при употреблении алкоголя.

Читайте все новости по теме "Отравление алкоголем" на Обозревателе.

Тема
Отравление алкоголем
Объект
алкоголь
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