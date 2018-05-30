Физкультура в помощь: найден верный способ победить алкоголизм

С помощью простых физических упражнений можно победить тяжелую алкогольную и наркотическую зависимость.
К такому выводу пришли ученые из университета Буффало. Они выяснили, что медикаментозная терапия, в которую "встраиваются" аэробные физические нагрузки, позволяет значительно легче и быстрее избавиться от пагубных привычек и зависимостей.
Так, оживленная ходьба, бег и другие нагрузки на руки и ноги позволяют снизить выработку ключевого нейромедиатора — дофамина и облегчить период абстинентного синдрома.
Ученые отметили, что всего 150 минут физической нагрузки в неделю позволяют попутно сократить риск развития сердечных заболеваний, артрита и диабета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выявили мутации в гене, кодирующем белок титин, которые способствуют развитию сердечной недостаточности при употреблении алкоголя.
Читайте все новости по теме "Отравление алкоголем" на Обозревателе.