Фатальные последствия: найдена новая опасность алкоголя

Употребивший алкоголь человек не может полностью контролировать свое поведение, хотя ему может казаться обратное.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Университета штата Калифорния в Сан-Диего (США), пишет Medicalxpress.

18 добровольцам эксперимента было предложено указывать цвет появляющегося в центре экрана квадрата. При этом они должны были игнорировать два квадрата, которые появлялись раньше по бокам экрана.

Ученые установили, что после употребления алкоголя подопытные чаще ошибались и указывали цвет боковых квадратов.

Исследователи с помощью специальной аппаратуры проанализировали импульсы, которые исходили от мозга и пришли к выводу, что при алкогольном опьянении мозг человека правильно воспринимает ситуацию, но при этом нарушается способность действовать точно.

То есть подопытные понимали, какой цвет у центрального квадрата, но не могли выбрать его среди других. Ученые говорят, что эта особенность человеческого мозга особенно опасна при вождении автомобиля "под мухой".

Как писал "Обозреватель", ученые Института исследований психического здоровья в Канаде заявили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия всех типов.