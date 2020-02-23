Не коронавирус! Эвакуированной в Новых Санжарах резко стало плохо

В одной из эвакуированных в Украину с Уханя иностранок, которая находится на обсервации в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, резко ухудшилось здоровье.

В частности у женщины обнаружили обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас работает в оперативном штабе в зоне обсервации, передает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что вечером 22 февраля в иностранной гражданки появилась боль в животе, а после осмотра медработниками был установлен предварительный диагноз. После консультации медиков со специализированным профильным областным специалистом, в обсервацию также прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациентки.

Эвакуированная в Новых Санжарах пожаловалась на ухудшение здоровья

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", – отметил Ляшко.

По его словам, было установлено, что в эвакуированной проявилось обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Врачи составили для пациентки план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

В Минздраве отметили, что остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица тоже чувствуют себя хорошо и также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний.

На обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области все они находятся под постоянным наблюдением медиков. 23 февраля длятся 4 сутки обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что нарушителей, которые по определенным причинам решат незаконно проникнуть на территорию санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные с китайского Уханя граждане, тоже ждет 14-дневный карантин.

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