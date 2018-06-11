"Это рак, они все умрут": дисциплинарная комиссия вынесла решение по Линчевскому

Дисциплинарная комиссия предложила закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, так как "они все равно умрут".

Как сообщает "Украинская правда", такое решение озвучил 11 июня председатель комиссии Константин Ващенко.

"Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не видит дисциплинарного проступка", - отметил он.

По словам Ващенко, заявление Линчевского содержит признаки нарушения этических норм в обществе и репутационные риски для власти. Но это не урегулировано действующим законодательством.

В связи с этим, комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять решение. Кабинет министров Украины его в комплексе.

Александр Линчевский

Так, в ходе заседания, эксперты указали на то, что слова Линчевского не нарушили этики. Отмечалось, что заместителю Супрун стоило выражаться более недвусмысленно.

При этом, в четвертом заключении утверждалось, что Линчевский "полностью контролировал свои слова и вполне осознавал их содержание". Кроме того, в содержании речи "содержатся выраженные признаки негативно программирующего психологического воздействия и спекуляции неоспоримыми фактами", а "высказывания могут быть восприняты, как оскорбление отдельных лиц, имеющих отношение к онкологическим болезням".

В Центре контент-анализа также заявили, что вокруг данной ситуации была информационная атака.

"Есть основания утверждать, что кампания имела высокий бюджет. 75% новостей об этом случае были распространены с очень похожим или идентичным названием, что тоже свидетельствует о пользе проплаченности", - сказал представитель Центра Артем Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал из-за заявления Линчевского разгорелся 2 июня. После высказывания председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить его.

Сам Линчевский заявил, что распространенные СМИ фрагменты заседания "не отражают ни ход дискуссии, ни позицию Минздрава". Он также выразил сожаление по поводу того, что его "вырванные из контекста слова" оскорбили пациентов и их семьи.

В свою очередь Минздрав призвал "не спекулировать на этой теме СМИ, политиков и других граждан Украины и предотвратить дальнейшие манипуляции". 6 июня Счетная палата обнародовала аудиозапись доклада заместителя и.о. главы Минздрава Украины.

7 июня в дисциплинарной комиссии пообещали поручить экспертным учреждениям выяснить, содержат ли высказывания Линчевского признаки оскорбления и унижения достоинства.