Это не панацея: Супрун рассказала, как избавиться от распространенной боли

Чтобы избавиться от боли в спине, нужно определить ее характер, после чего делать физические упражнения.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, отметив, что это не панацея от заболевания, и лучше обратиться в любом случае к врачу.

"В любой непонятной ситуации – двигайтесь. Физические упражнения очень важны и если бы они были таблетками, то врачи бы их прописывали каждому. Особенно, если это касается боли в спине", – отметила она.

Супрун привела данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым около 80% взрослого населения испытывают боли в спине.

"Если это ваш случай, то хорошая новость - скорее всего боль имеет механический характер. Это означает, что значительно облегчить ситуацию вам помогут простые физические упражнения. Попросили врача-нейрохирурга Вадима Илляшенко дать рекомендации, как можно помочь, если есть боль в спине. Они не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние и уменьшить ощущение боли и дискомфорта", – подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она посоветовала для начала определить, имеет ли боль механический характер, предложив ответить на вопросы:

уменьшается ли ощущение боли после отдыха? Если да - боль скорее всего имеет механический характер.зависит ли боль от определенных положений и движений, например, усиливается в положении сидя или при наклоне вперед / назад? Если да - скорее всего имеет механический характер.можете ли вы найти положение, в котором боль уменьшается или вообще проходит? При положительном ответе, смотрите выше.есть ли повышение температуры, потеря веса, боли в суставах, ощущение скованности в спине утром, которая продолжается более 30 мин после начала активности, плохое общее самочувствие? Этих симптомов быть не должно при механической боли.

"Если же все так, то вы можете определить тип боли и подобрать к ней простые упражнения, которые помогут быстро улучшить самочувствие. Если нет - безотлагательно обратитесь к врачу. Еще раз подчеркиваю - эти упражнения не панацея. Врач обязательно нужен. Однако это полезная опция для тех, кто имеет один из следующих типов боли. Если же у вас пока не болит спина - выполняйте все эти упражнения! Это отличная профилактика", – резюмировала Супрун.

Так, Минздрав описал несколько видов боли, после определения которых можно делать предписанные упражнения для спины.

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