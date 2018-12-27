Меню на Новый год: Супрун сказала, что можно и нельзя есть

Чтобы встретить Новый год с новыми силами и хорошим самочувствием, стоит сделать праздничное застолье простым и полезным. Исключение майонеза и некоторых калорийных ингредиентов в салатах может помочь в этом.

Об этом написала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, добавив, что если поставить на стол весь новогодний ассортимент блюд (оливье, шубу, картофельное пюре, печенную утку, крабовый салат, торт, холодец, голубцы, отбивные, кутю, пампушки и так далее), то это может быть небезопасно.

Главной проблемой, по словам и. о. министра, является калорийный и малопитательный майонез, который затрудняет пищеварение.

Здоровая еда

"В фабричном майонезе часто много добавленной соли, сахара и жира. Поэтому его, как и другие готовые соусы, следует максимально ограничить в потреблении, а лучше — вовсе отказаться. Зато готовить их дома самостоятельно. Но домашний майонез в классическом понимании — тоже не выход. Сырые яйца, которые входят в его состав, опасные для здоровья. Нередко сальмонеллы загрязняющих куриные яйца, поэтому без термической обработки употреблять их не стоит", — написала чиновник.

По словам Супрун, майонез можно заменить сметаной или турецким йогуртом с горчицей в зернах. Также его можно приготовить из орехов кешью, авокадо или на аквафаби (вода, в которой варился турецкий горох для хумуса).

Она предостерегла хозяек против длительного стояния на кухне для приготовления новогодних блюд.

"Длительное стояние на ногах, без движения и работы мышц, вызывает боль в суставах и отек вен. Высокая температура и недостаток кислорода в кухне является причиной головной боли и даже повышение давления. Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и расходы денег — ничто из этого здоровья вам не прибавит", — говорится в сообщении.

Также чиновник рекомендует готовить блюда попроще и здоровее. В салате оливье, по ее словам, и так находится много компонентов, и он уже может быть полноценной пищей, так как тут есть жиры и медленные углеводы. Поэтому можно больше не готовить калорийных блюд.

Здоровая еда

Также для более здорового новогоднего стола, как пишет и. о. министра, можно изменить соотношение компонентов в салате, добавив туда больше полезных.

"Или шуба. Еще один "салат", в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще — отдельно сельди или скумбрия. Отдельно — винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло", — отметила Супрун.

По ее словам, мясо лучше запекать, а не жарить. А соус к нему можно сделать из перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта. Холодец также считается полезным, но лучше к нему добавить овощной салат и цвикли.

"А вот колбасы, ветчина не домашние — все прессованное мясо — есть не стоит", — добавила и. о. министра.

Также Супрун порекомендовала приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ, который будет способствовать пищеварению.

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