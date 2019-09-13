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Есть в теле каждого: ученые нашли опасный тип клеток у всех людей

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В теле человека нашли неизвестный тип клеток, которые получили название Х-лимфоциты.

Об этом сообщает издание Live Science. Открытие сделали ученые из США. Эти клетки могут провоцировать диабет первого типа.

Согласно данным ученых, на десять тысяч белых кровяных клеток приходится около семи иммунных клеток Х. Они могут играть роль в развитии аутоиммунных реакций.

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Так при первом типе диабета иммунная система начинает разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. При этом главный комплексом гистосовместимости (ГКГС) располагается на поверхности иммунных клеток и связывается с антигенами — чужеродными веществами.

В таком виде антигены презентуются Т-лимфоцитам, которые начинают уничтожать зараженные клетки и стимулируют другие типы лимфоцитов для борьбы с инфекцией.

Согласно новому исследованию, иммунные клетки Х обладают рецепторами Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, которые играют важную роль в презентации антигена Т-клеткам. Х-клетки провоцируют очень быстрое деление лимфоцитов, атакующих бета-клетки. Это многократно усиливает аутоиммунный процесс.

Пока ученые не поняли, что именно провоцирует этот процесс.

Есть в теле каждого: ученые нашли опасный тип клеток у всех людей

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван эффективный способ победить диабет.

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