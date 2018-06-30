Есть в каждом доме: названы продукты, вызывающие рак

Специалисты из Великобритании составили подборку продуктов, повышающих риск возникновения рака.

Так, красное переработанное мясо (к примеру, колбаса и бекон) способны вызвать онкологические заболевания кишечника и желудка, пишет издание Which?.

Это связано с высоким содержанием нитратов, которые добавляются в такие изделия. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего лишь 50 г обработанного мяса (2 ломтика бекона) в день увеличивают риск развития рака кишечника на 18%.

Также установлена косвенную связь между употреблением сахара и онкологией. Сам по себе он не способен вызвать ее, однако чрезмерное употребление сладкого приводит к лишнему весу, что, в свою очередь, способствует раку.

Отмечается также, что наука не подтвердила связь между употреблением продуктов с пестицидами и заболеваниями. Их, а также искусственные подсластители и пищевые добавки проверяют перед добавлением в напитки и еду. А вот люди, которые работают с пестицидами, например, на фермерских и промышленных предприятиях, и в самом деле рискуют заболеть.

Отмечается также, что эффективность продуктов, которые якобы могут предостеречь возникновение раковых заболеваний, остается недоказанной.

Так, куркума, зеленый чай, черника, гранат, и жирная рыба являются здоровым дополнением к рациону, однако они вряд ли смогут уберечь от онкологии.

"Чтобы снизить риск развития рака, вам лучше есть много разных фруктов и овощей, увеличивая потребление клетчатки, сохраняя здоровый вес и не курить", ― отметили в издании.

Как писал OBOZREVATEL, составлен список "здоровых" продуктов, которые на самом деле наносят вред организму.