"Есть секретный элемент": что спасет вас от смертельных болезней

Профессор и дважды доктор наук Ихор Хук из Венской частной клиники Wiener Privatklinik утверждает, что существующие рекомендации врачей сильно устарели.

Они соответствуют стандартам семнадцатого века, а мы живем в 21 веке, передает Binokl.

"Даже мои студенты учатся по устаревшим учебникам. Когда я спросил их, какой элемент в нашем организме играет самую важную роль, 99% из них ответили - кислород", - говорит профессор.

Ихор Хук

"Это в корне неверно! Уже 20 лет нам известно, что таким элементом является оксид азота. За это открытие мой друг в 1997 году получил Нобелевскую премию", - отмечает ученый.

По словам профессора Хука, сердце продолжает биться, даже если доступ к кислороду перекрыт. А вот без оксида азота сердечная мышца тут же прекращает качать кровь.

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Нормальный уровень оксида азота влияет на функциональные особенности долговременной памяти и мышления в целом, поддерживает работу иммунной системы, позволяя ей бороться с вирусами, бактериями и раком.

Повысить уровень оксида азота можно с помощью правильной диеты.

"Налегайте на тыкву или орехи. В этих продуктах содержится много аргинина - аминокислоты, необходимой для синтеза оксида азота в организме. Ежедневное употребление этих продуктов улучшает память, способствует очищению кровеносных сосудов.

Суточная норма аргинина для взрослого человека - 100-150 граммов в день. Если вы не можете каждый день есть тыкву и орехи, принимайте аргинин в виде добавок", - советует доктор Хук.

Чтобы стимулировать синтез оксида азота, следует поддерживать нормальный уровень кальция. Для этого нужен витамин D3 (который на самом деле является гормоном), а также витамин K2, который контролирует выработку кальция и предотвращает его отложение в виде камней в почках.

Если вы не испытываете недостаток этих витаминов и минералов, вам не грозят серьезные болезни. Профессор Хук рекомендует систематически контролировать уровень кальция и витамина D3 в крови.

"Для нормального функционирования организма нам требуется от 15 до 20 тысяч единиц витамина D3 каждый день. Передозировка исключена, наш организм нуждается в очень больших количествах этого витамина. Поэтому у многих людей диагностируется его дефицит", - говорит профессор Хук.

По словам профессора, кроме магния, нам требуется 500 миллиграммов кальция и 100-200 мкг витамина K2 в день.

Нам нужно в 40 раз меньше магния, чем кальция. Если весь кальций испарится из вашего организма, вы умрете. 99% человеческого организма состоит из 6 элементов: кислород (65%), углерод (18%), водород (10%), азот (3%), кальций (1,5%), фосфор (1,2).

"Остальные 11 элементов составляют менее 1%: калий (0,2%), сера (0,2%), хлор (0,2%), натрий (0,1%), кобальт (<0,05%), медь (<0,05 %), цинк (<0,05%), йод (<%)", - подводит итог профессор Хук.