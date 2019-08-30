Есть ли "гей-ген": в США раскрыли секрет гомосексуальности

Так называемого "гей-гена", который бы контролировал влечение человека к представителям того же пола, не существует.

К такому выводу пришли ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде (США). Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.

По словам медиков, сексуальное поведение определяется сложным сочетанием генетических факторов и окружающей среды, но не объясняются только генетической предрасположенностью.

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"Это естественная и нормальная часть существования нашего вида. Это также должно доказать, что мы не должны пытаться разрабатывать лекарства для геев", – рассказал руководитель группы исследователей Бен Нил.

Отмечается, что под присмотром медиков находились почти 480 тысяч человек из США и Великобритании. Исследовательская группа обнаружила пять "специфических генетических вариантов, которые ассоциируется с однополым поведением", но при комбинации этих вариантов, они смогли объяснить лишь 1% влечения человека к своему полу.

"Фактически невозможно предсказать сексуальное поведение человека по его геному. Генетика мало влияет на сексуальное поведение, но все же это очень важный способствующий фактор", – добавил Нил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые из университета Стэнфорда разработали компьютерный механизм, который может определить, какая сексуальная ориентация у человека.

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