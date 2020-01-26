Если вдруг коронавирус: где будут лечить в Украине

Министерство здравоохранения Украины определило больницу, в которой будут находиться пациенты при подозрении на заражение коронавирусом из Китая.

Таким центром станет Александровская больница в Киеве. Об этом во время брифинга рассказал и. о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин.

По его словам, туда будут направлять пациентов не только из столицы, но и со всей страны.

Минздрав определил больницу, в которой будут находиться пациенты при подозрении на заражение коронавирусом

Так, для начала проведут лабораторные анализы на наличие стандартных острых респираторных инфекций. Если результат будет отрицательным, проба направится в ЦОЗ.

А в случае исключения всех возможных типов гриппа пробу будут направлять за границу – в референс-лаборатории, расположенные в Роттердаме и Берлине.

При этом отмечается, что такой тип вируса там могут определить только в течение максимум трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 января в аэропорту "Борисполь" начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

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