Смертоносный китайский вирус наступает: когда будет в Украине и что делать

Китай накрыл новый смертельный вирус. Там заявляют уже о сотнях заразившихся и нескольких смертельных случаях. Новый коронавирус мог перейти к людям от морских рыб, преодолев межвидовой барьер. Поскольку он новый для человека, поэтому агрессивен и способен убивать людей.

Украинские медики говорят, что если вирус придет к нам, то защиты от него не существует. Как, собственно, и нет лекарства во всем мире.

Подробнее о вирусе-убийце читайте в материале OBOZREVATEL.

Лекарств против вируса еще нет

Боле 290 случаев заражения новым коронавирусом "2019-nCoV" зафиксировано в Поднебесной. Четыре человека умерли, состояние 25 пациентов медики оценивают как тяжелое, девять находятся в реанимации.

Вирус распространился уже за пределы Китая РИА

Новый коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение.

Украинские медики говорят, что "2019-nCoV" является мутирующим коронавирусом. "Подобные вспышки коронавирусных инфекций за последние 20 лет были уже дважды. Это уже третий вариант. Он новый и тенденция настораживающая. Потому что, если эти мутации будут стойкими, то он может распространиться по всему миру, а не только в Китае. И это будет беда. Не зря ВОЗ созывает срочное совещание по этому поводу", – говорит профессор, инфекционист Сергей Крамарев.

Главная опасность в том, что лекарства и специфического лечения против него нет. "До конца еще не выяснили, что это за вирус, поэтому еще ничего нет", – отмечает Крамарев.

Инфекционист говорит, что впервые коронавирус был открыт при заболевании домашних животных, его так и назвали "диарея у телят". "Медицине известно более 30 видов коронавирусов. Они вызывают диарею, респираторные инфекции. Ими болеют и люди, и домашние животные – кошки, собаки, свиньи, коровы. Поэтому вероятность мутирования этого вируса очень высока. И если войдет в тенденцию, что он передается от человека к человеку, то это очень опасно", – подчеркивает Крамарев.

Смертельный вирус выявили в Китае

Были две вспышки, связанные с коронавирусом

Зав отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко вспоминает, что в 2002-2003 годах уже была вспышка, вызванная коронавирусом.

"Тогда была очень высокая смертность. Но с вирусом справились, больницы, где лежали пациенты, были на очень строгом карантине. Там была такая изоляция, что больные выйти оттуда не могли пока не вылечатся", – говорит Мироненко.

Еще эту инфекцию называют атипичной пневмонией. Высокая смертность связана с тем, что болезнь разрушает клетки легочных альвеол. В тот период умерло около 800 человек в разных странах.

zn.ua

Еще одна вспышка, вызванная коронавирусом, была зафиксирована в 2012 году. Ее назвали Ближневосточным респираторным синдромом. "Вирус пришел из Саудовской Аравии, считается, что источником стали верблюды. Тогда было 35% летальных исходов. Причем больше умирали мужчины, возможно потому, что именно они чаще работали с верблюдами", – говорит Мироненко.

До нас пока не дошел

Эпидемиолог Мироненко считает, что новый вирус находился в организме морских обитателей, но видимо сумел преодолеть межвидовой барьер и теперь передается людям. Произойти это могло в результате мутации.

Новости От неизвестного ранее вируса в Китае умер первый человек

"Вирусы устроены достаточно просто. И образуются они в результате репродукции. Также они могут образоваться из множества частей, каждая из которых несет свою генетическую информацию, свои свойства", – говорит Мироненко.

Может ли этот смертельный вирус прийти в Украину? По мнению Мироненко, это вполне возможно. Другой вопрос насколько сильным будет тот вирус. "Обычно начало пандемии бывает очень сильным, с тяжелой клинической картиной и большим количеством летальных случаев. Но со временем происходит адаптация, вирус ослабевает, поэтому летальные случаи становятся редкими", – говорит эпидемиолог.

Инфекционист Крамарев считает, что пока в Украине этого вируса нет. "Хотя мониторинг у нас ведется очень слабо. Но пока нет таких массовых вспышек пневмонии с летальными исходами, так что до нас он не дошел", – говорит Крамарев.

Что известно о вирусе

Первые случаи заражения новым коронавирусом "2019-nCoV" произошло в Китае, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. А 3 января 2020 года китайские власти сообщили в ВОЗ о том, что у них есть 44 пациента с пневмонией неизвестного происхождения.

Рынок в городе Ухань пока закрыли

Предполагают, что вирусом могли заразиться на местном рыбном рынке. Хотя, кроме рыбы, там торговали птицами, змеями, кроликами и даже летучими мышами. Первым от пневмонии и умер 61-летний мужчина, который был постоянным посетителем рыбного рынка в Ухани. Случилось это 9 января.

Рынок сразу же закрыли на дезинфекцию, сейчас он не работает. Однако заболевшие уже появились и в других китайских городах – Пекине, Шанхае, Шэньчжэне. Также есть два случая в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее.

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