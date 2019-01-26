''Эпидемия охватит почти всю Украину'': появился неутешительный прогноз по кори

Украину вскоре может охватить эпидемия кори, которая затронет значительную часть населения.

Неутешительный прогноз озвучил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Игорь Марычев, передает "Укринформ".

По его мнению, среди главных причин распространения вируса — отказ родителей вакцинировать своих детей.

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"Мы приближаемся к тому, что значительная часть населения Украины будет охвачена эпидемией кори. Средства борьбы с корью известны — во многих странах ужесточены меры, пресекающие сам факт отказа от прививок", – сказал он.

В качестве примера ученый привел Венгрию, где введение штрафов для родителей помогло избавиться не только от вспышек, но и от разовых случаев заболевания.

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Кроме того, при повторном отказе от вакцинации детей, там поднимали вопрос о лишении родительских прав. "Видимо, бороться с эпидемиями нужно более конкретными мерами и средствами", – резюмировал Марычев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине могут объявить эпидемию кори.

За период с 11 по 18 января на территории всей страны корью заболели 3 450 человек, из них три человека умерли от осложнений.

В случае объявления эпидемии проведут тотальную вакцинацию. Для этого понадобится закупка дорогостоящей зарубежной вакцины.

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