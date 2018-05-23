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Эпидемия кори в Украине: в Минздраве забили тревогу

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За неделю от вспышки кори заболели почти тысяча детей и более 500 взрослых.

"Вспышка кори в Украине продолжается: Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей)", – сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав принимает меры для повышения уровня иммунизации и проведения прививок детям, которые пропустили плановую вакцинацию. Органы местного самоуправления также призвали усилить меры.

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"Напомним, в апреле решением Оперативного Штаба возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет. Отдельно в Минздраве заверили, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах", – подчеркнули в ведомстве.

Также в Минздраве добавили, что для прививок КПК в Украину сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн".

"Она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 17.05.2018 года, в Украине 988 тысяч доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", - резюмировали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав зафиксировал новую вспышку кори в Украине.

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Тема
Вспышка кори
Место
Украина
Объекты
Министерство здравоохраненияпрививка
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