Эпидемия кори в Украине: в Минздраве забили тревогу

За неделю от вспышки кори заболели почти тысяча детей и более 500 взрослых.

"Вспышка кори в Украине продолжается: Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей)", – сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав принимает меры для повышения уровня иммунизации и проведения прививок детям, которые пропустили плановую вакцинацию. Органы местного самоуправления также призвали усилить меры.

"Напомним, в апреле решением Оперативного Штаба возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет. Отдельно в Минздраве заверили, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах", – подчеркнули в ведомстве.

Также в Минздраве добавили, что для прививок КПК в Украину сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн".

"Она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 17.05.2018 года, в Украине 988 тысяч доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", - резюмировали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав зафиксировал новую вспышку кори в Украине.