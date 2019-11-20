Назван лучший способ профилактики йододефицита

Нужен ли нам йод? Одни его боятся, другие пьют таблетки каждый день. А как нужно? Как обычно, разложу по полочкам и без прикрас.

Мы не можем самостоятельно синтезировать йод, поэтому должны получать его с пищей.

29% населения 130 стран живут в районах йодного дефицита, который может привести к:

нарушениям работы и структуры щитовидной железы (зоб, гипотиреоз);

бесплодию;

нарушениям развития и умственной отсталости плода во время беременности.

Какова суточная норма йода?

Рекомендации ВОЗ следующие:

дети до 6 лет – 90 мкг;

дети 6-12 лет – 120 мкг;

дети старше 12 лет и взрослые – 150 мкг;

беременные и кормящие мамы – 250 мкг.

Продукты, богатые йодом:

морские водоросли;

морская рыба;

морепродукты;

молочные продукты;

яйца.

Йодированная соль – лучший способ профилактики йододефицита Иллюстрация

Частые вопросы про йод

Я не ем каждый день эти продукты, как мне предотвратить йодный дефицит? – Лучший способ массовой профилактики – йодированная соль. 1 чайная ложка содержит 400 мкг йода.

Но йод улетучивается/разрушается при термообработке/не вкусно? – Ранее использовалось соединение йодид калия, которое имело вышеперечисленные недостатки. Сейчас – йодат калия, который этих недостатков не имеет.

У меня тиреотоксикоз, мне нельзя йодированную соль! – Йодированную соль нельзя ТОЛЬКО при подготовке к радиойодтерапии. В остальных случаях она не навредит.

Нужно ли пить добавки с йодом? – Если вы взрослый, здоровый человек – достаточно только йодированной соли. Если вы беременная или кормящая мама, планируете беременность, ребенок или подросток, либо вам нужно ограничить потребление соли – да, по назначению врача.

P.S. Во многих странах уже давно вся соль йодированная и многие молочные продукты тоже.

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