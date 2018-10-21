Зачем йод нашему организму? Конечно же, для нормальной работы щитовидной железы, ведь йод – это необходимая составляющая тиреоидных гормонов, в среднем в щитовидной железе находится 20-50 мг йода.

Но знаете ли вы , что йод необходим и для других органов, например, для таких как:

Молочные железы, дефицит йода является одной из причин развития мастопатий и рака молочных желёз;

Яичники, предстательная железа;

Слюнные железы;

Лёгкие;

Слизистые желудочно-кишечного тракта;

Поджелудочная железа;

Кожа;

Головной мозг;

Йод содержится во всех гормональных рецепторах, без него не могу правильно работать гормоны;

Клетки крови, особенно йод необходим для лейкоцитов, а это наша защита от внешних и внутренних патогенов.

Теперь понятно зачем нам необходим йод?

Йод это:

1. Образование гормонов щитовидной железы.

2. Регуляция работы всей эндокринной системы.

3. Зашита от рака – участвует в апоптозе (гибели) раковых клеток.

4. Выводит из организма токсические галогены: бром, хлор, фтор, а также мышьяк, ртуть, свинец, кадмий.

5. Обладает мощным противовирусным, противобактериальным и противогрибковым действием, в начале 20 века йодом активно лечили малярию, туберкулёз и сифилис.

6. Помогает поддерживать здоровье митохондрий.

7. Нормализует выработку эстрогенов яичниками.

8. Снижает инсулинорезистентность.

9. Крайне необходим для нашей умственной деятельности, дефицит йода приводит к снижению IQ– это факт.

10. Ну и конечно, йод крайне необходим для внутриутробного правильного развития плода.

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