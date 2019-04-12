Врачи определили главные признаки диабета: 17 симптомов, которые не стоит игнорировать

Врачи назвали характерные признаки диабета, которые свидетельствуют о проблемах со здоровьем человека.

Главные симптомы, которые не рекомендуется игнорировать, опубликовало издание Health & Human Research. Список состоит из 17 пунктов.

"Хотя диабетом можно управлять, он может значительно сократить вашу жизнь. Он может увеличить риск слепоты, сердечного приступа и даже потери конечностей", – сказано в материале.

Иллюстрация. Диабет Соцсети

1. Усталость

Это состояние может быть спровоцировано банальным недосыпом, однако усталость почти всегда сопровождает диабет.

"Если вы обнаружите, что очень устали после еды, когда вам нужно больше энергии, это явный признак возможного заболевания диабетом", – отмечается в статье.

2. Чрезмерные голод и жажда

Это происходит из-за того, что организм перегружен задачей обработки глюкозы в крови. Вода выводится из клеток, чтобы попытаться "смыть" излишки, но при этом все важные питательные вещества, которые нужны организму, включая саму глюкозу, теряются. Результатом является цикл обезвоживания и голода.

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3. Частое мочеиспускание

Поскольку вода выводится из всех доступных клеток, почки перегружаются, пытаясь отфильтровать ее.

4. Дрожжевые инфекции

Такие инфекции чаще всего возникают во влагалищных тканях, однако встречаются практически везде на коже, особенно в местах, которые задерживают влагу. Дрожжи питаются избытком сахара, который может выделяться с потом, мочой и слизью.

5. Эректильная дисфункция

Такая проблема у мужчин с неконтролируемым диабетом, вероятно, связана с повреждением нервов и кровеносных сосудов.

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6. Размытое зрение

Диабет вызывает ухудшение зрения, потому что функциональность глаза зависит от жидкости внутри и вокруг его. Обезвоженные линзы деформируются, из-за чего глазу сложнее сфокусироваться. Кроме того, при отсутствии контроля диабет вызывает повреждение глазных нервов.

7. Медленно заживающие раны

"Вы заметили какие-либо порезы или язвы, которые просто не проходят? Если вы их не ковыряете, медленное выздоровление может указывать на диабет", – подчеркивается в материале.

Поясняется, что система регенерации скомпрометирована усилиями организма по удалению избытка глюкозы, помимо этого, множество инфекций "любят" питаться сахаром и будут пользоваться его доступностью.

8. Необъяснимая потеря веса

При диабете тело не может получить питательные вещества из пищи и вместо этого сжигает жир, чтобы выжить. Уточняется, что это не является устойчивым симптомом.

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9. Тошнота и рвота

Когда неконтролируемый диабет приводит к быстрой потере веса, тело сжигает жир с неустойчивой скоростью. Этот процесс создает кетоны, которые могут накапливаться в крови на опасных уровнях и привести к потенциально смертельному состоянию, называемому диабетическим кетоацидозом. Кетоны вызывают тошноту и даже рвоту у людей с чувствительным желудком.

10. Болезненные или онемевшие ступни и ноги

Диабет приводит к уплотнению артерий, а также к повреждению нервов, и эти симптомы довольно заметно сказываются на ногах и ступнях.

Плохое кровообращение и повреждение нервов в совокупности могут привести к язвам на коже или инфекциям, которые заживают очень долго.

11. Опухшие или чувствительные десны

Диабет ослабляет способность организма бороться с микробами. Из-за влажной среды и частых травм ротовая полость особенно чувствительна к инфекциям.

12. Странное пахнущее дыхание

Галитоз, также известный как зловонное дыхание, распространен у диабетиков, потому что они подвержены инфекциям. Воспаленные инфицированные десны вызывают неприятный запах изо рта и могут также влиять на обмен веществ, повышая уровень сахара в крови.

Другой источник неприятного запаха из-за диабета связан с кетоацидозом. Высокие уровни кетонов в крови связаны со сладким, фруктовым запахом дыхания.

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13. Частые инфекции мочевого пузыря

Одна из причин, по которой диабетики подвержены этим болезненным инфекциям, заключается в плохом кровообращении, что затрудняет попадание лейкоцитов в зараженную область.

Высокое содержание глюкозы в крови также повышает риск инфекций в целом и увеличивает общий объем мочи.

14. Синдром поликистозных яичников

Это состояние является основной причиной бесплодия среди женщин, которые страдают от него и часто приводит к резистентности к инсулину.

Медики утверждают, что до 50% женщин с синдромом поликистозных яичников в конечном итоге заболевают на диабет, чего можно избежать, сменив образ жизни на здоровый и придерживаясь рекомендаций врача.

15. Потемнение кожи

Этот симптом включает потемнение и утолщение кожи, особенно в складках. Иногда потемневшая кожа будет слегка приподнятой и бархатистой по текстуре. Чаще всего она обнаруживается в подмышках, шее, паху или под грудью.

Врачи считают подобные проявления признаком диабета и, как полагают, связаны с инсулинорезистентностью.

16. Хроническое обезвоживание

Обезвоживание происходит из-за того, что высокое содержание глюкозы в крови заставляет организм "вытягивать" воду из клеток, однако тело не может правильно ее пополнять. Обезвоживание является серьезной проблемой, которая способствует возникновению других проблем, таких как сухость кожи, плохое зрение и болезненные суставы.

17. Раздражительность/депрессия

Поскольку симптомы диабета могут быть расплывчатыми и казаться не связанными, они могут вызвать неприятные эмоции, влияя на психическое состояние человека.

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