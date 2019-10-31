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/ Эндокринология

Врач дала ценные советы пациентам с диабетом

1.6т Читать материал на украинском

Диабет – не приговор, однако этот диагноз требует особого внимания к себе, а также соблюдений определенных требований в питании и образе жизни, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

Семейный врач Наталья Лобода поделилась с читателями MedOboz ценными советами, которые помогут держать под контролем сахар в крови и избежать осложнений диабета.

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Ежедневно ешьте авокадо

Немного, всего четверть или половинку плода (можно с бутербродом или в салате). Этот продукт содержит минимум углеводов, при этом много клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот.

Благодаря своему особому составу он нормализует процесс расщепления углеводов и предотвращает скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, он помогает "усмирить" холестерин и снижает артериальное давление, упреждая сердечно-сосудистые заболевания и риск инсульта.

В сутки делайте не меньше 12 тысяч шагов

Практически в каждом телефоне есть шагомер, потому самое время им воспользоваться (если нет, то обзаведитесь фитнес-браслетом). Следите, чтобы в сутки уровень вашей активности в шагах составлял не менее 12 тысяч, то есть, пройденное в день расстояние равнялось приблизительно 5 километрам.

Благодаря физической активности снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, кровяное давление держится в норме, уменьшается уровень холестерина, сохраняется нормальный вес, а также удерживается норма сахара и инсулина.

Пейте в сутки порядка 2 литров чистой воды

Пытаясь держать в норме сахар, который при диабете повышается, организм расходует много жидкости. Это приводит к обезвоживанию, что не сразу проявляется жаждой, при этом может сказаться на самочувствии.

Чтобы не допускать "засухи" и ее последствий, чаще пейте чистую воду. Например, возьмите себе за правило каждый час выпивать по стакану.

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Спите вдоволь

Наверняка все слышали про необходимость спать по 7-8 часов в сутки. И для пациентов с диабетом эта рекомендация особенно важна.

Дело в том, что при недосыпании усиливается аппетит и неукротимая тяга к углеводным продуктам (просто уставшему организму нужно откуда-то брать энергию), что при диабете недопустимо. Более того, отсутствие нормального сна приводит к набору лишнего веса, что при диабете усугубляет состояние.

Избегайте стрессов

Стресс вреден для всех, но при диабете он способен привести к скачку уровня сахара в крови. Потому максимально избегайте нервных ситуаций (в частности, экстремальных развлечений и игр). Также выберите для себя приемлемую методику релаксации, которая поможет быстро прийти в норму, если стрессовой ситуации не удалось избежать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие ежедневные привычки могут спровоцировать развитие диабета.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тег
диабет
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