Воспаление при диабете 2 типа: ученые раскрыли механизм

Новое исследование опровергает распространенное мнение о том, что глюкоза стимулирует воспаление при диабете 2 типа, связанном с ожирением.

Полученные данные могут объяснить, почему так много способов лечения осложнений оказались неудачными. Об этом сообщает Medical News Today.

Ученые из Университета Кентукки провели эксперименты на клеточных культурах, чтобы выявить, как дефекты митохондрий клеток, наряду с воздействием определенных типов жиров, вызывают воспаление при диабете 2 типа. Известно, что хроническое воспаление является основной причиной многих осложнений диабета, включая сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек.

До сих пор, научный консенсус заключался в том, что глюкоза стимулирует воспаление при диабете 2 типа. Но новое исследование опровергает это популярное понятие и указывает вместо этого на высокий уровень липидов и дефектов в митохондриях – крошечных энергосберегающих органеллах внутри клеток. Авторы исследования исходили из гипотезы о том, что иммунные клетки людей с диабетом типа 2 будут вырабатывать энергию, расщепляя глюкозу в процессе гликолиза.

Митохондрия Иллюстрация

Исследователи сравнили образцы от 42 человек с ожирением, у которых не было диабета 2 типа, с образцами от 50 человек, которые имели как ожирение, так и диабет. Были изолированы иммунные клетки, называемые CD4+ T-клетками, и проведено несколько экспериментов, которые показали, что гликолиз не вызывает хронического воспаления.

Измерение уровня глюкозы Иллюстрация

Исследователи утверждают, что выявление основного фактора, вызывающего воспаление, связанное с ожирением, имеет решающее значение для предотвращения или лечения нарушений обмена веществ у людей с ожирением. Поскольку современные стандартные методы лечения диабета ориентированы на контроль уровня глюкозы, неожиданные результаты "вызывают клинические опасения, что липиды будут продолжать стимулировать воспаление и, следовательно, метаболическую дисфункцию", даже у пациентов с диабетом с хорошим контролем уровня глюкозы.

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