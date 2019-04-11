Во всем виноваты гормоны? Супрун развенчала главный миф

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о том, что необходимо сдавать анализы на все гормоны одновременно.
Пост с объяснениями опубликовала она в Facebook. Чиновница также рассказала украинцам, что нужно делать, чтобы гормоны не стали причиной заболеваний.
"Помните, не обязательно сдавать анализы на все гормоны сразу, чтобы быть уверенными, что все в порядке. Необходимо вовремя обратиться к врачу – после осмотра он скажет, какой именно анализ следует сдать", –порекомендовала она.
Чиновница отметила, что именно гормоны регулярно обвиняют в проблемах со здоровьем, однако полное исследование часто бывает ни к чему.
Супрун развенчала миф о гормонах
kak-zhzh.ru
"О гормональном здоровье следует тщательно заботиться. Ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем", – подчеркнула она.
Так Супрун дала советы, что поможет сохранить свои гормоны в норме:
правильное питание и физическая активность;
здоровый режим сна (не менее 7 часов);
меньше сахаров и белой муки в рационе;
достаточные перерывы между приемами пищи (постоянные перекусы не приносят пользы);
употребление достаточного количества йода;
постоянное наблюдение за индексом и объемом талии;
отказ от курения;
минимальное количество алкоголя (в особенности, для женщин);
отказ от изделий из пластика.
Ульяна Супрун
Украина.ру
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой распространенной причиной смертности в Украине Супрун назвала сердечно-сосудистые заболевания.
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