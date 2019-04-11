Во всем виноваты гормоны? Супрун развенчала главный миф

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о том, что необходимо сдавать анализы на все гормоны одновременно.

Пост с объяснениями опубликовала она в Facebook. Чиновница также рассказала украинцам, что нужно делать, чтобы гормоны не стали причиной заболеваний.

"Помните, не обязательно сдавать анализы на все гормоны сразу, чтобы быть уверенными, что все в порядке. Необходимо вовремя обратиться к врачу – после осмотра он скажет, какой именно анализ следует сдать", –порекомендовала она.

Чиновница отметила, что именно гормоны регулярно обвиняют в проблемах со здоровьем, однако полное исследование часто бывает ни к чему.

Супрун развенчала миф о гормонах kak-zhzh.ru

"О гормональном здоровье следует тщательно заботиться. Ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем", – подчеркнула она.

Так Супрун дала советы, что поможет сохранить свои гормоны в норме:

правильное питание и физическая активность;

здоровый режим сна (не менее 7 часов);

меньше сахаров и белой муки в рационе;

достаточные перерывы между приемами пищи (постоянные перекусы не приносят пользы);

употребление достаточного количества йода;

постоянное наблюдение за индексом и объемом талии;

отказ от курения;

минимальное количество алкоголя (в особенности, для женщин);

отказ от изделий из пластика.

Ульяна Супрун Украина.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой распространенной причиной смертности в Украине Супрун назвала сердечно-сосудистые заболевания.

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