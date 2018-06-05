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В каком состоянии ваша щитовидка: домашний экспресс-тест

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На самом деле большинство из нас не имеют понятия, насколько на самом деле важна для здоровья правильная работа щитовидной железы. Потому так мало внимания уделяем ее состоянию, в частности, игнорируем обязательные обследования у эндокринолога.

Проверить состояние щитовидной железы можно дома. Экспресс-тест, который подготовил для вас MEDOBOZ, поможет определить, все ли с ней в порядке, и понять, что и вам необходима консультация врача.

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Йодные полоски на ночь

Смочите в йоде ватную палочку и перед сном нарисуйте на коже ноги или руки три полоски: в 2 мм толщиной, в 5 мм и около сантиметра. Утром посмотрите на следы, которые остались: исчезнувшая только тонкая полоска – положительный результат, две или три исчезнувшие полоски – признак дефицита йода в организме и повод для обращения к эндокринологу.

Пальпация

Присядьте на стул так, чтобы спина и шея оставались ровными. Одной рукой найдите ямочку на шее по центру между ключицами. Прижмите эту ямочку несколько раз. Возникновение боли говорит о сбоях в работе щитовидки и необходимости консультации доктора.

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Глоток воды

Наберите в рот побольше воды и подойдите к зеркалу. Потихоньку глотайте воду и одновременно следите за щитовидкой. Проявление припухлостей во время глотания указывает на увеличение щитовидки, а значит и на необходимость осмотра у врача и дополнительной диагностики.

Задание с карандашом

У зеркала приложите вертикальной к внешнему уголку глаза длинный карандаш или спицу. Предмет должен располагаться параллельно носу. Если край брови выходит за линию карандаша, все хорошо, если нет, вероятно, у вас ослаблена функция щитовидки. Так, при нехватке гормонов щитовидки ослабевают волосяные фолликулы, в том числе в области бровей, потому волоски выпадают.

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Одежда в помощь

Наденьте одежду с тугой горловиной и подождите 15 минут. Если спустя это время у вас появилось ощущение нехватки воздуха, удушье или сильная раздражительность, возможно, имеет место увеличение щитовидки. Вам нужно к врачу.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как проверить состояние сердца и сосудов в домашних условиях.

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