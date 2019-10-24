Топ ежедневных привычек, которые приводят к диабету

Мнение большинства о провокаторах сахарного диабета ограничено тем, что болезнь развивается в большей степени от любви к сладкому.

Но это вовсе не так. "Многие привычки и предпочтения, которые на первый взгляд кажутся не настолько уж и вредными, способны приводить к сбоям метаболических процессов в организме, в результате чего развивается диабет первого или второго типа", – отметил врач Виктор Литвиненко.

MedOboz составил список наиболее распространенных привычек, последствия которых намного серьезнее, чем пара дополнительных сантиметров на талии.

Бороться с жаждой соком

Диетологи настаивают, что в сутки нужно выпивать порядка двух литров жидкости. И речь в большей степени о чистой воде, а не подслащенных напитках вроде чая, пакетированного сока или газировки. Однако на улице редко можно встретить прохожего, который ощутив жажду, пьет обычную воду без газа – большинство вне дома предпочитают выпить чего-нибудь вкусненького.

В небольших количествах и не часто такие "слабости" не вредят здоровью. Но если в вашем питьевом рационе присутствует больше напитков, чем простой воды, организм очень скоро может отреагировать "протестом": начнут происходить сбои в обмене веществ, а в перспективе - разовьется диабет.

Просыпать завтрак

Утром, особенно в рабочие дни, всегда хочется подольше поспать, потому многие жертвуют завтраком ради 20 минут досыпания.

Ближайшие последствия этого – оставаться голодным до обеда или есть на ходу что-то, что обычно не вписывается в рамки полезного завтрака (например, бутерброд, печенье, хот-дог и пр.). А в будущем все может сказаться на состоянии здоровья: несвоевременный прием пищи в утреннее время (то есть, вынуждение организма работать "на холостых") провоцирует нарушения в уровне инсулина и сахара в крови, которые со временем получится регулировать только медикаментозно.

Есть с хлебом

Привычка есть все с хлебом присуща многим. Так, благодаря этому отголоску прошлого некоторые едят с хлебом картофель, кашу и даже пельмени и макароны.

Мы не говорим, что хлеб вреден вовсе, наоборот, его есть нужно, но только в правильных сочетаниях (с белковой пищей, например) и в небольших количествах (до трех ломтиков цельнозернового в день).

Дело в том, что, потребляя хлеб со всеми продуктами подряд, вы забрасываете в организм самую настоящую углеводную "бомбу", которая провоцирует резкий огромный скачок сахара в крови и вынуждает поджелудочную на износ работать над выработкой инсулина для его "усмирения". Долго в таком режиме железа работать не в состоянии, и со временем начнет давать сбои.

Ужинать перед сном

С нынешними ритмами жизни, когда даже дорога с работы из-за пробок может растянуться на несколько часов, спланировать своевременный ужин не всегда возможно. Потому многие не заморачиваются, а просто ужинают по приезду домой и сразу ложатся спать.

Однако эта привычка будет оставаться безобидной не долго. Поскольку в позднее время все процессы в организме переходят в режим "спячки", все съеденное приводит к скачкам сахара в крови, чем нарушает естественную секрецию инсулина. В перспективе это чревато развитием инсулинозависимого сахарного диабета.

Потому во избежание серьезных метаболических сбоев организуйте свое время так, чтобы последний прием пищи состоялся не ранее, чем за три часа до сна.

Как ранее писал MedOboz, распознать развитие диабета можно самостоятельно по ряду признаков. Первій из них – медленное заживление небольших ран и порезов.

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