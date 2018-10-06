Нужен ли тестостерон женщинам?

Обычно ко мне на приём приходят женщины с желанием выявить и снизить высокий уровень тестостерона, эта тема широко представлена в средствах массовой информации и у пациенток сформирована чёткая связь: тестостерон у женщин – это плохо, это угревые высыпания и избыточный рост волос на лице и теле, чем ниже тестостерон, тем лучше. Так ли это на самом деле?

Знаете ли Вы, что в организме женщины концентрация тестостерона в несколько раз выше, чем концентрация эстрогенов , тестостерон является наиболее активным стероидным гормоном, рецепторы к тестостерону представлены во всех органах и тканях женского организма, а значит, его дефицит будет оказывать негативное влияние на весь организм.

Каковы причины дефицита тестостерона?

1. Возрастное снижение функции яичников (тестостерон начинает снижаться с 30-35 летнего возраста);

2. Дефицит витамина D;

3. Приём оральных контрацептивов (высокое содержание эстрогенов в КОК блокирует выработку своего тестостерона по принципу обратной связи и повышает уровень глобулина, связывающего половые гормоны), поэтому частыми жалобами будут снижение либидо и прибавка веса.

4. Оперативные вмешательства на яичниках .

5. Патология гипофиза и гипоталамуса.

6. Патология надпочечников

7. Приём некоторых лекарственных препаратов, таких как глюкокортикоиды, опиоиды, кетоконазол.

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