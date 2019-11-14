Увеличение веса, акне, выпадение волос?
Это лишь некоторые симптомы повышенного тестостерона у женщин. Проблема часто встречается и очень актуальна.
Важно то, что в 95% случаев высокий тестостерон связан с дисбалансом других гормонов в организме.
Симптомы высокого тестостерона у женщин:
Часто бывает так, что свободный тестостерон является в крови высоко-нормальным, а симптомы гиперандрогении на лицо.
Другой вариант развития событий – свободный тестостерон высок, а общий тестостерон в пределах нормы – симптомы ярко-выражены, это происходит потому, что именно свободный тестостерон является активной его формой и при его даже незначительном повышении или нахождении на верхней границе нормального диапазона, симптомы гиперандрогении присутствуют.
Для того, чтобы знать, что искать, составила для вас этот список:
Увеличение веса или невозможность похудеть (особенно если увеличение веса является неожиданным - на фоне обычного питания, физической активности и т.д).
Выпадение волос (при нормальных гормонах ЩЖ и других гормонах, уровне железа, В12 и др. питательных веществах ) и если оно проявляется по "мужскому" типу - в виде залысин.
Угри, изменение цвета кожи лица или очень жирная кожа (глубокие кистозные угри, особенно в области подбородка).
Изменения настроения - депрессия, раздражительность, гнев.
Дисбаланс других гормонов, в том числе эстроген/прогестерон, другие андрогены (DHEA) и гормон ЩЖ.
Тестостерон в женском организме
Иллюстрация
Причины высокого тестостерона:
1. Сопротивление инсулину: связь между инсулинорезистентностью и уровнем тестостерона очень сильна. Высокий инсулин может как повышать, так и понижать тестостерон у женщин, при чем у мужчин высокий инсулин провоцирует только снижение тестостерона.
2. Дисбаланс эстрогена/прогестерона.
3. Отсутсвие физических нагрузок.
4. Болезни надпочечников.
5 Высокий уровень лептина.
6. Увеличение лишнего веса и ожирение.
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