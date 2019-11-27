Сохранить молодость и красоту поможет щитовидка - Силина

Почему щитовидную железу называют королевой женского организма? Как нарушения в ее работе влияют на красоту и молодость женщины? Каким образом связаны щитовидная железа и качество жизни представительниц прекрасного пола? И главное – что делать, чтобы выглядеть и чувствовать себя на все 100%?

Об этом OBOZREVATEL поговорил с кандидатом медицинских наук, врачом-гинекологом, основательницей образовательного проекта "Школа женского здоровья dr.Silina" Натальей Силиной.

Наталья Силина

- Наталья, мы часто слышим о том, что в Украине распространены заболевания щитовидной железы и характерен выраженный йододефицит. Зачем организму человека вообще нужен йод?

- На самом деле организму человека и, в частности, щитовидной железе нужен не только йод, но и селен. Это два крайне важных для нормальной работы этого органа микроэлементы.

Щитовидная железа – это такая королева в женском организме. Королем является мозг с гипоталамо-гипофизарной системой, которые запускают работу и щитовидной железы, и надпочечников, и яичников. Но если щитовидная железа начинает работать чрезмерно, или наоборот – недостаточно, если ее функции нарушаются – это мгновенно сказывается на всем организме женщины.

- Как именно?

- Перечень таких сигналов – огромен. В первую очередь, снижается качество жизни женщины, производительность на работе и дома. Она теряет красоту своих волос, кожи... Нарушается менструальный цикл. Нарушение работы щитовидки отражается и на работе яичников.

Дело в том, что щитовидная железа вырабатывает два очень важных для организма гормона: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Йод является строительным материалом для этих гормонов. Т4 производится только щитовидной железой и представляет из себя своеобразный "запас" гормонов. Т3 же, в свою очередь, является активной формой гормона. И хотя он частично производится щитовидной железой – большая его часть образуется из Т4 в клетках на периферии: в головном мозге, костях, мышечной ткани.

Преобразование Т4 в Т3 происходит с помощью селензависимого фермента - дейодиназы. Этого фермента с возрастом становится все меньше. И как раз для того, чтобы этот фермент образовывался и запускал процесс перехода Т4 в Т3 – нам и нужен селен.

Нарушение баланса йода и селена или одновременный их дефицит сказываются на работе организма человека в целом, что, в свою очередь, приводит к снижению качества жизни, депрессивному настроению, чувству усталости.

- Правда ли, что женская щитовидная железа более уязвима к неблагоприятным факторам и чаще страдает от них?

- Начнем с того, что в современном мире у женщин - гораздо большая нагрузка, чем у мужчин. Представители сильного пола просто ходят на работу и выполняют свои профессиональные обязанности. А женщины мало того что работают – возвращаясь домой после рабочего дня, они еще занимаются домашней работой и воспитанием детей. Фактически, эмоциональные, психические и физические нагрузки у женщины – минимум втрое сильнее, чем у мужчины. Добавьте сюда еще и то, что вынашивание, рождение и уход за младенцем также сильно истощает женский организм.

А щитовидная железа вместе с надпочечниками первыми реагируют на хронический стресс. Поэтому и заболевания щитовидной железы у женщин встречаются чаще.

- Мы бегло коснулись первых симптомов нарушения функции щитовидной железы - как то ухудшение состояния волос или хроническая усталость. Как еще щитовидка сигнализирует нам, что что-то идет не так?

- Это зависит от того, как нарушена работа щитовидной железы. Она, например, может работать чрезмерно. Такой сбой называют гипертиреозом. Состояние щитовидки при этом можно сравнить с определенным "безумием": она производит гормоны налево и направо, разбрасывается ими. Другая крайность: щитовидная железа устала, измождена – и просто не может производить гормоны в необходимых женщине количествах. Это состояние называется гипотиреозом.

90% женщин, которые ко мне обращаются с патологией этого органа, страдают именно от снижения функции. А вот для мужчин более характерна гиперфункция.

В целом наиболее распространенными симптомами, которые указывают на возможные проблемы с щитовидкой, являются: ухудшение памяти и способности концентрироваться, слабость, раздражительность, постоянная сонливость. То есть - нарушение интеллектуальных функций и эмоционального состояния. Читаешь книгу – и тебе трудно сосредоточиться на том, что ты читаешь, ты постоянно вспоминаешь, что надо сделать то одно, то другое... Это – один из ранних симптомов.

Как только вы заметили, что трудно сконцентрироваться – проверьте гормоны щитовидной железы. И не только ТТГ и Т4 свободный, которые у нас назначают по традиции, а и Т3 свободный.

Такие симптомы гипотиреоза можно наблюдать и у маленьких детей. Если ваш малыш раньше мог сам себе играть, дособирать конструктор, начать и завершить какую-то игру или действие с одним объектом, а затем вы начали замечать, что ваш ребенок хватается то за одно, то за другое – и все бросает – проверьте у него работу щитовидки.

Вы чувствуете усталость, но не можете заснуть. Или сон очень поверхностный. Это тоже красноречивый симптом. Так же как и когда вы просыпаетесь утром - и вроде бы и спали 8 часов, и сон нормальный вроде, и день предыдущий не был таким уж тяжелым – но вы чувствуете какую-то слабость.

Из внешних признаков вас должно насторожить, когда волосы становятся тоньше и начинают выпадать. Когда кожа становится более сухой, особенно – на локтях или пятках. Мы привыкли списывать это на то, что пришла осень или зима. Но это не так. Это – один из ранних признаков снижения функции щитовидной железы.

- А если эти симптомы не заметить или проигнорировать?

- Тогда проявляются поздние признаки. К поздним признакам относятся, например, отеки лица и тела. И происходит это не под вечер, а длится дольше. Набор веса тоже входит в перечень симптомов.

Нарушение менструального цикла и бесплодие - это самые распространенные последствия снижения работы щитовидки. Когда щитовидная железа стала хуже работать, мозг повышает выработку тиреотропного гормона (ТТГ). Этот гормон должен "расшевелить" щитовидную железу и заставить работать, как раньше.

Но проблема в том, что зона в головном мозге, которая производит тиреотропный гормон, производит еще и гормон пролактин. И его также становится больше. Природой задумано так, что пролактин повышается только в двух состояниях: в период лактации, когда женщина не должна ни в коем случае забеременеть, чтобы выкормить уже существующее потомство – и тогда, когда человеку надо собрать весь свой ресурс на выживание, а не думать о продолжении рода. Как следствие, и у мужчин, и у женщин снижается либидо, уменьшается сперматогенез или образование яйцеклеток.

Не существует ни одного органа в организме, который не пострадал бы вследствие нарушения работы щитовидной железы. На сегодня даже остеопороз (ломкость костей) связывают не только со снижением эстрогенов, но и с нарушением работы щитовидной железы.

- И все это можно остановить на ранних стадиях, если просто начать принимать йод и селен?

- В большинстве случаев - да. При этом их нужно принимать утром, во время завтрака – отдельно от поливитаминных комплексов.

Но напомню, что щитовидная железа является королевой в организме женщины, и для ее эффективной работы необходимо создать комфортные условия - и обеспечить себе, как минимум, правильно организованный сон и качественное питание.

- Какие обследования надо пройти, чтобы определить, все ли хорошо со щитовидкой?

- Определить структурные нарушения щитовидной железы можно с помощью УЗИ. Но единственным достоверным показателем нарушения функции будет набор гормонов ТТГ, Т4 свободный и Т3 свободный.

Кстати, убеждение, что результаты анализов на содержание этих гормонов как-то связаны с менструальным циклом – миф.

Единственное предостережение: лучше не сдавать эти анализы, если болеете какими вирусными инфекциями, тем же ОРВИ. Ведь при таких заболеваниях функция щитовидной железы всегда немного снижается. Поэтому лучше дождаться выздоровления.

А вот принимать селен и цинк при простуде надо обязательно. Это облегчит работу вашей щитовидной железе.

Еще советую определить уровень витамина Д, так как его снижение также влияет на нарушение работы щитовидной железы и повышает шансы заболеть ОРВИ. Вообще, современный человек должен обратиться к своему семейному врачу и обсудить с ним состояние своего здоровья. Мы же с вами говорим исключительно о том, какие симптомы должны побуждать вас это сделать

Многие врачи советуют сдавать только ТТГ и Т4 - которые и при нарушениях могут быть в норме. А о Т3 - забывают. На уровень этого гормона в нашем обществе обращают незаслуженно мало внимания. Хотя он как раз и является тем активным гормоном, который обеспечивает хорошую работу функций мозга - в частности, память и внимание.

- Почему же так легкомысленно относятся к гормону Т3, если он такой уж важен?

- Честно? Не знаю, почему. Нет у меня ответа на этот вопрос. Разве что это – своеобразная дань традиции. Вот так принято – и все. И чтобы перейти на новую колею - и пациентам, и врачам нужно время.

Поэтому я всегда прошу сдать все три гормона: ТТГ, Т4 свободный и Т3 свободный. Кроме того, важно смотреть еще и антитела к тиреопероксидазе (Ат-ТПО).

- Что это и на что они влияют?

- С возрастом и вследствие того же постоянного стресса у нас в организме происходят постоянные "мутации", поломки генов. Именно поэтому на сегодняшний день растет количество аутоиммунных заболеваний, различного рода аллергий, непереносимости лактозы, глютена. Ведь на самом деле людей, которые имеют врожденную генетическую непереносимость лактозы, глютена или нарушения фолатных циклов – не так много. Но в результате стресса, из-за постоянного давления на организм, потому, что ему не дают возможности нормально отдохнуть – происходят поломки на клеточном уровне. Запускается выработка клеток, которые, грубо говоря, "пожирают" свою же щитовидную железу. Щитовидка здесь являются наиболее уязвимой, она первой начинает страдать от образования этих антител.

Важный момент: проходить обследование щитовидной железы прежде всего нужно женщинам, в анамнезе семей которых были заболевания этого органа. Ну и, безусловно, сигналом о том, что стоит обследоваться, должно стать снижение качества жизни. Чувствуете хроническую усталость? Не списывайте ее на то, что современная жизнь переполнена событиями и на то, что требования к тому, насколько круто сегодня женщина должна выполнять все свои социальные роли, сейчас просто нереально высоки. Хроническая усталость – это не норма. И если вы от нее страдаете – немедленно идите и сдайте кровь на гормоны щитовидки.

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- Важно ли проверять щитовидку, готовясь к беременности?

- Конечно. Когда супруги осознали, что готовы к тому, чтобы их любовь воплотилось в появлении ребенка – они идут к врачу (женщина – к гинекологу, человек – к андрологу, урологу) и проверяются. И обязательно на этапе подготовки к беременности они должны проверить состояние своей щитовидной железы.

Нарушеный уровень гормонов, высокие антитела к тиреопероксидазе могут просто помешать женщине забеременеть. А если беременность и наступит – повышается риск невынашивания. Эти состояния желательно откорректировать до беременности. Или уже после ее наступления, если женщина не обратилась к врачу на предгравидарное консультирование.

Учитывая, что Украина официально является регионом с йододефицитом, еще за три месяца до планирования беременности важно начинать принимать йод в дозе 150-200 мкг – точную дозировку надо согласовать с врачом.

- А почему важна такая подготовка?

- Дело в том, что после наступления беременности женщина, как правило, обращается к врачу где-то на 8-й неделе. А первые 12 недель у ребенка собственная щитовидная железа еще не работает – и малыш питается гормонами, которые производит щитовидка мамы. Если мама в беременность зашла с ослабленной щитовидкой – ей самой тех гормонов не хватает, не говоря уже о младенце. И плод первые 12 недель развивается в условиях недостатка йода и гормонов щитовидной железы. А это снижает шансы ребенка на то, чтобы иметь высокие интеллектуальные способности, хорошие показатели когнитивных функций. Чтобы в школе, например, ему хорошо давалась и математика, и иностранные языки.

Недавно ко мне на прием пришла женщина – куча вопросов, анамнез... Я ее спрашиваю: "А как вы предотвращаете незапланированной беременности?" А она говорит: "Никак, забеременею – так забеременею". Ей и всем женщинам, у которых может наступить незапланированная беременность, я рекомендовала бы употреблять продукты и микроэлементы, которые необходимы для нормальной закладки и развития беременности.

Если вы не используете надежное средство контрацепции и предотвращаете беременность прерыванием полового акта (а так делают около 60% женщин), и вы не против родить – обязательно пройдите обследование щитовидной железы, обогатите свой рацион достаточным количеством фолиевой кислоты, йода и селена, витаминами группы В и витамином Д. Все остальное – в зависимости от анамнеза.

- Принимать йод, селен и витамин Д до момента, когда у малыша завершается формирование собственной щитовидной железы – достаточно?

- Нет. Мамина железа работает с нагрузкой. Поэтому важно продолжать и после 12-й недели беременности обогащать рацион йодом и продуктами, содержащими полезные жиры - не только до момента родов, но и на этапе грудного вскармливания. Потому что беременность, вынашивание, а затем – вскармливания ребенка – это трудно как физически, так и эмоционально.

Уже даже тот факт, что женщина перестает спать ночью после рождения ребенка – очень сильный фактор риска нарушения работы щитовидной железы. Поэтому чрезвычайно важно проконтролировать работу этого органа месяца через три после родов. Очень характерные для первого года после родов у женщин раздражительность, повышенную утомляемость обычно сами молодые мамы списывают на появление маленького ребенка. Поэтому и пренебрегают проверкой щитовидной железы. Как следствие, это замкнутый круг еще плотнее замыкается...

Хорошая работа щитовидной железы исключительно важна как на этапе планирования беременности, так и после родов, в период лактации. Необходимо щитовидку поддерживать - принимать йод и селен, от нормального количества которых в организме и зависит адекватная работа щитовидной железы, качество повседневной жизни женщины.

- Что еще очень важно знать, чтобы щитовидка хорошо работала?

- Надо смотреть на организм человека в целом, в комплексе.

Щитовидная железа – это королева. И для того, чтобы она хорошо заботилась о своем "народе", хорошо выполняла свои функции – ей нужно хорошее окружение. И мы каждый день должны делать определенные вещи для нормальной жизнедеятельности щитовидки.

Для каждой женщины - да и мужчины - крайне важно сбалансированное питание. Учитывая, что с возрастом растут антитела, которые поедают щитовидную железу, а в придачу еще и естественно падает фермент, который превращает Т4 в Т3 в головном мозге – заботиться о достаточном количестве необходимых микроэлементов в рационе следует начинать как можно раньше. Чтобы нормально войти в период, когда физиологически у всех людей, независимо от пола, начинается гипотиреоз. Потому что это – один из признаков старения. Я советую уменьшить количество красного мяса до 3-х раз в неделю. Снизить, или лучше исключить "плохие" жиры вроде арахисовой пасты, жареного масла, свинины.

Как я уже упоминала, необходимо вводить в питание поддерживающие микроэлементы. Их не обязательно принимать постоянно, но курсами пить – надо. Дозу и схему приема этих микроэлементов стоит согласовать с врачом.

Кроме йода и селена, нашей щитовидной железе нужен витамин Д, полезные жиры и нормальный уровень запаса железа в организме. Но давайте посмотрим на современных женщин. Они движутся по замкнутому кругу. Современная украинка с подросткового возраста уже имеет хронические кровопотери. Почему-то обильные менструации у девочек-подростков у нас считаются нормой. Говорят: перерастет. Но, конечно, ничего никуда не перерастает. И девочка хронически теряет железо. А это запускает нарушения функции щитовидной железы, снижает ее.

Хорошим источником железа является красное мясо, девочкам-подросткам обязательно надо его есть 2-3 раза в неделю. Играть в веганство в подростковом возрасте точно не стоит.

Полезные жиры – это вообще больная для общества тема. Девочки, под давлением навязанных сетями стереотипов, как они должны выглядеть, садятся на жесткие диеты. Чаще всего – низкокалорийные. И им или не объясняют, или они просто не хотят слушать, что одно дело – не есть булок и совсем другое – лишать свой организм полезных жиров. Для подростков "жир" - это нечто отвратительное и отталкивающее. Хотя было бы куда лучше, если бы у них фастфуд в виде бургеров и сосисок ассоциировался с какой-то гадостью...

В результате девочка перестает употреблять полезные жиры – и все. Ее щитовидная железа говорит "до свидания!" - и впадает в летаргический сон. Вместе с яичниками. Девочка теряет менструации, теряет волосы, ей трудно учиться в школе. Учителя начинают жаловаться: пропал ребенок, перестал учиться. А она не пропала, ни забросила учебу. Ей просто никто не объяснил, что полезные жиры необходимы. И если она будет их правильно использовать – не только не поправится, а наоборот сможет похудеть.

- Давайте напомним, что же это за полезные жиры и где они содержатся.

- Они есть в греческих орехах. Кстати, эти орехи следует есть не только женщинам, но и мужчинам. 50 г грецкого ореха ежедневно улучшают показатели сперматозоидов, спермограмму. Поэтому орехи полезны всем.

Масло. Только не подсолнечное, а оливковое. Семена, особенно тыквенные. К полезным жирам мы также относим авокадо. Морская рыба, причем, не обязательно красный лосось – это может быть обычная морская рыба.

Проходите периодические обследования и обращайтесь к врачу за советом. При этом очень важно откровенно говорить с доктором. И прямо говорите, какие его рекомендации вы будете выполнять, а какие, в силу определенных обстоятельств, соблюдать для вас будет невозможно.

Я всем своим пациенткам советую начинать с простого. Каждый вечер в течение 15 суток принимать теплые ванны с килограммом морской соли и 5 колпачками хвойного экстракта. Но если у кого-то из женщин, которые ко мне приходят, нет дома ванны – какой смысл давать ей такую рекомендацию? А вот те, кто такие ванны принимают – потом говорят: почему я об этом раньше не знала?

Попробуйте. Тело надо расслаблять. Тогда и сон будет хороший. И щитовидка лучше будет работать.

Заботясь о своей щитовидке до 35-ти – мы обеспечиваем ее нормальную работу в 65-70 лет. Она будет производить в достаточном количестве гормоны, обеспечивающие метаболизм каждой клетки и позволяющие как можно дольше сохранять красоту и здоровье. Делитесь полезной информацией. Уважаемые читатели и читательницы, поделитесь этой статьей в своих соцсетях. Пусть как можно больше людей узнают о ранних признаках нарушения щитовидки и том, как правильно заботиться о своем гормональном здоровье

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