Щитовидная железа и роды: на что нужно обратить внимание

Казалось бы, что может омрачить счастье после рождения вашего малыша? Только возникшие проблемы со здоровьем, ибо когда плохо себя чувствуешь, не до радости.

Проблемы возникают разные, но сегодня я хочу поговорить о щитовидной железе. Есть такое заболевание – послеродовый тиреоидит. Возникает у 1,1-16,7% женщин в течение первых 6-8 месяцев после родов. Категория риска – женщины-носители антител к ТПО до беременности.

Считается, что это аналог аутоиммунного тиреоидита (тиреоидит Хашимото). Начало никак не проявляется, симптомы возникают, когда наступает гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы:

слабость и сонливость;

зябкость;

отеки;

набор веса;

склонность к запорам;

сухость кожи и выпадение волос.

До появления симптомов можно видеть увеличение щитовидной железы на УЗИ, увеличение антител к ТПО и ТГ. Сами гормоны ТТГ, свТ3 и свТ4 в норме. При гипотиреозе отмечается повышение ТТГ, свТ3 и свТ4 в норме или снижены.

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Приблизительно у 30% женщин послеродовой тиреоидит переходит в стойкий гипотиреоз, т.е. требует постоянной заместительной терапии. Но большая часть женщин излечивается самостоятельно в течении года.

Когда развился выраженный гипотиреоз требуется заместительная монотерапия синтетическим гормоном щитовидной железы (L-тироксин, эутирокс). Как правило, этого достаточно для нормализации состояния в молодом возрасте. Но если после подбора дозы не становится лучше, то стоит задуматься о комбинированной терапии (тироксин + Т3).

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Через 8-9 месяцев терапии можно пробовать отменить препарат и наблюдать. В случае, если гипотиреоз вернулся, рекомендуется пожизненный прием заместительной терапии. Также нужно убедиться, что у вас нет:

дефицита железа;

дефицита витамина Д;

дефицита витамина В12, В9, В6;

дефицита магния;

проблемы с ЖКТ.

Все это ухудшает течение и снижает шансы на выздоровление. При правильно подобранной терапии качество жизни может ничем не отличаться от прежней дородовой. Расчет дозы происходит индивидуально с контролем показателей ТТГ, свТ3 и свТ4. Прием тироксина безопасен для ребенка и не является показанием к отмене грудного вскармливания.

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